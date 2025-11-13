Seime – pertrauka dėl naujo energetikos komiteto įsteigimo

Priimant Energetikos ir darnios plėtros komiteto atsiradimą numatančias Statuto pataisas nutarta padaryti pertrauką iki kito posėdžio. Jos paprašė socialdemokratas Tadas Barauskas po to, kai nepavyko priimti atskirų šio dokumento straipsnių. Už pertrauką balsavo 60 Seimo nariai, prieš – 28 parlamentarai.
Seimo pirmininko Juozo Oleko inicijuotas projektas numato, kad į naujo komiteto veiklą galės įsitraukti ir kituose komitetuose dirbantys parlamentarai. Šiuo metu toks principas taikomas sudarant Europos reikalų ir Ateities komitetus.
Energetikos ir darnios plėtros komitetas būtų sudaroma pagal proporcinį frakcijų atstovavimo principą. Konkretus komiteto narių skaičius ir sudėtis bus tvirtinami Seimo nutarimu. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininko pavaduotojų skaičių nustatytų parlamentas.
Siekiant, kad dalis naujo Energetikos ir darnios plėtros komiteto funkcijų nesidubliuotų, klimato kaitos klausimus Seimas ketina palikti Aplinkos apsaugos komiteto rankose.
Energetikos ir darnios plėtros komitetas teiktų išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės energetikos, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimo politikos formavimo ir jos prioritetų.
Naujas komitetas rengtų ir svarstytų įstatymų bei teisės aktų projektus, susijusius su energetika, kitais sektoriais (transportu, pramonės, žemės ūkiu, atliekų tvarkymu), kuriuose yra išmetama daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Jei Seimas pritartų, naujas komitetas vykdytų Energetikos ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos parlamentinę kontrolę.
Iš Energetikos ir Finansų ministerijų komitetas galės gauti informaciją apie valstybės energetikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, taip pat apie valstybės valdomų energetikos įmonių strategines veiklos kryptis ir investicijas, viešųjų lėšų naudojimą.
Seimo kanceliarijos duomenimis, įsteigus naują parlamento Energetikos ir darnios plėtros komitetą, 2026 m. papildomai aptarnavimo išlaidoms reikėtų apie 214 tūkst. eurų, o nuo 2027 m. – po 194 tūkst. eurų kasmet.
Šios sumos apimtų naujo komiteto biuro, papildomų 4 pareigybių įsteigimą, darbuotojų darbo užmokestį, naujų darbo vietų įrengimą ir kt.
Jei parlamentarai pritartų, Seime nebeliks šiuo metu dirbančios Energetikos ir darnios plėtros komisijos, kurią pakeistų naujas komitetas. Tai būtų 17-asis Seime veikiantis komitetas.
