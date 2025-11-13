Lietuvos dienaAktualijos

Teisėjas T. Venckus paskirtas Apeliacinio teismo Civiliniu bylų skyriaus pirmininku

2025 m. lapkričio 13 d. 14:29
Seimas ketvirtadienį pritarė Apeliacinio teismo teisėjo Tomo Venckaus skyrimui šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku.
Daugiau nuotraukų (1)
Už Seimo nutarimą dėl teisėjo paskyrimo į pareigas balsavo 42, prieš – 22, susilaikė – 10 parlamentarų.
T. Venckus 2005–2011 m. dirbo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėju, 2011–2018 m. ėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigas.
Nuo 2018 iki 2022 m. T. Venckus dirbo Vilniaus apygardos teismo teisėju. Šiuo metu teisininkas dirba Apeliaciniame teisme.
T. Venckus nuo 2024 m. yra Teisėjų tarybos narys.
Kaip nurodoma Teismų įstatyme, Apeliacinio teismo skyriaus pirmininką iš paskirtų šio teismo teisėjų Seimo pritarimu skiria prezidentas.
Lietuvos apeliacinis teismasteisėjascivilinė byla
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.