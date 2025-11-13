V. Aleknavičienė pripažįsta, kad situacija dėl „Nemuno aušros“ yra sudėtinga: turime rimtų reikalų

„Mano asmenine nuomone, (situacija – ELTA) tikrai yra sudėtinga. (...) Taip, mano akimis, tai yra problema, ir mes – visa Lietuva – tik apie tai ir diskutuojame, o aš norėčiau tiesiog baigti vertinti vienus ar kitus, susikoncentruoti į darbą ir susitikinėti su kultūros bendruomene ir spręsti problemas, kurios yra šiame sektoriuje“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė V. Aleknavičienė.
Kultūros ministrė taip pat teigė sieksianti, kad dialogas su protestuojančias kultūrininkais pereitų į aukštesnį lygmenį – iš akcijų gatvėse į konstruktyvias diskusijas.
„Aš manau, kad pilietinis judėjimas tai nėra vien tik ženkliukų ar žmonių stovėjimas. Dėl žmonių stovėjimo – mes tikrai kalbėsimės. Aš manau, kad mes pereisime į aukštesnį lygmenį, į diskusijos formatą ir tikrai tikiu, kad stovėjimo gatvėse su protesto ženkliukais nebebus“, – pabrėžė politikė.
Kaip skelbta, kultūros bendruomenei toliau nerimaujant, kad Kultūros ministerijoje gali būti „Nemuno aušros“ atstovų, naujoji ministrė V. Aleknavičienė toliau tikina, kad nei viceministrų, nei su šia partija susijusių asmenų jos komandoje nebus.
Vis dėlto politikė trečiadienį kalbėdama LRT televizijoje nesiryžo vertinti, ar ši politinė jėga yra didžiausia problema valstybei, pabrėždama, kad šiuo klausimu norėtų išlikti neutrali.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį tikino, kad savo duotą pažadą dėl kultūros ministro ji išlaikė, paskirdama į šias pareigas bendrapartietę.
Tuo metu kultūros bendruomenė nuo savo reikalavimų neatsitraukia ir lapkričio 21 d. organizuoja mitingą prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje.
