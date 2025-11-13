Žurnalistų etikos inspektorius neigiamai įvertino institucijų bendradarbiavimą su žurnalistais

„Tarnybos nuomone, tai galėtų reikšti nepagrįstą žurnalistų teisės į operatyviai suteikiamą informaciją apribojimą, kuris yra nepriimtinas demokratinėje teisinėje valstybėje. Be to, tokiu būdu gali būti pakenkta tiriamąja žurnalistika užsiimančių žurnalistų darbo sėkmei, o kartu žurnalistų teisė į operatyvią informaciją ribojama be pateisinamo viešojo intereso“, – komentare portalui nurodė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėja Jūratė Kučinskaitė.
Ji pažymėjo, kad, remiantis Visuomenės informavimo įstatymu, į žurnalistų klausimus turėtų būti atsakoma ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o į klausimus, kuriuos rengiant reikia kaupti duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.
Kaip skelbta, spalio pabaigoje į Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministerijai pavaldžią SSVA kreipęsi „Delfi“ žurnalistai vietoje atsakymų į užduotus klausimus sulaukė institucijų išplatintų pranešimų spaudai.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė sukritikavo „Nemuno aušrai“ priklausančių Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų elgesį žiniasklaidos atžvilgiu. Jos teigimu, tokios situacijos, kai žurnalistų klausimų sulaukusios ministerijos vengia į juos tiesiogiai atsakyti, negali kartotis.
Tuo metu Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) teigė, jog taip manipuliuojama viešąja informacija ir bandoma žlugdyti visuomenei svarbų analitinės žiniasklaidos darbą.
ELTA primena, kad panaši situacija buvo susiklosčiusi ir rugsėjo mėnesį, kai Generalinė prokuratūra, gavusi tarptautinį tyrimą atliekančių žurnalistų klausimus, vos į juos atsakiusi išplatino ir viešą pranešimą.
Žurnalistų profesionalų asociacijos atstovų teigimu, tokiais veiksmais prokuratūra ne tik pakenkė žurnalistų darbui ir jų reputacijai, bet ir klaidingai informavo visuomenę Generalinės prokuratūros paskleistos informacijos atsiradimo aplinkybes.
