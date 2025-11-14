Lietuvos dienaAktualijos

Buvusio kariuomenės vado V. Rupšio byloje pradėtos gydytojų apklausos

2025 m. lapkričio 14 d. 16:19
Gytis Pankūnas
Vilniaus apygardos teismui nagrinėjant buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio galimo sukčiavimo bylą, penktadienį joje pradėtos gydytojų apklausos.
Teisme buvo apklaustos gydytoja endodontologė Eglė Nedzinskienė ir gydytoja odontologė Loreta Žemaitienė.
Kituose teismo posėdžiuose bus tęsiamos gydytojų apklausos.
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Šarūną Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje patirtą traumą. Š. Ratkus dabar teisiamas kartu su V. Rupšiu.
Generolas V. Rupšys kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.
Š. Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Kaltinamieji kaltės nepripažįsta.
Naujienų portalas „Delfi“ pernai pranešė, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.
