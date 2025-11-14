Lietuvos dienaAktualijos

Darbą pradėjo krašto apsaugos viceministrai K. Aleksa, B. Bieliauskas ir T. Godliauskas

2025 m. lapkričio 14 d. 11:52
Penktadienį darbą pradėjo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paskirti viceministrai Karolis Aleksa, Bronius Bieliauskas ir Tomas Godliauskas, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Daugiau nuotraukų (3)
Anot ministerijos, K. Aleksa bus atsakingas už gynybos politiką, krašto apsaugos sistemos gynybos planavimą, karo tarnybą ir karo prievolę, valstybės biudžeto asignavimų ir jų valdymo politiką.
T. Godliauskas kuruos rengimosi pilietiniam pasipriešinimui, mobilizacijos, atsparumo hibridinėms grėsmėms klausimus, kibernetinį saugumą, krizių valdymą ir civilinę saugą krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą, taip pat strateginę komunikaciją ir kitą veiklą.
Tuo metu B. Bieliauskas rūpinsis Vokietijos brigados įsikūrimu šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektais.
Darbą ministerijoje taip pat tęs kancleris Dainius Ivoškis, kuris bus atsakingas už institucijos strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, administracinę ūkinę veiklą, duomenų ir įslaptintos informacijos apsaugą, korupcijos prevenciją ir kontrolę krašto apsaugos sistemoje, vidaus kontrolę bei kitus klausimus.
Tomas GodliauskasKarolis AleksaKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.