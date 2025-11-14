Darbą pradėjo krašto apsaugos viceministrai K. Aleksa, B. Bieliauskas ir T. Godliauskas

Anot ministerijos, K. Aleksa bus atsakingas už gynybos politiką, krašto apsaugos sistemos gynybos planavimą, karo tarnybą ir karo prievolę, valstybės biudžeto asignavimų ir jų valdymo politiką.
T. Godliauskas kuruos rengimosi pilietiniam pasipriešinimui, mobilizacijos, atsparumo hibridinėms grėsmėms klausimus, kibernetinį saugumą, krizių valdymą ir civilinę saugą krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą, taip pat strateginę komunikaciją ir kitą veiklą.
Tuo metu B. Bieliauskas rūpinsis Vokietijos brigados įsikūrimu šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektais.
Darbą ministerijoje taip pat tęs kancleris Dainius Ivoškis, kuris bus atsakingas už institucijos strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, administracinę ūkinę veiklą, duomenų ir įslaptintos informacijos apsaugą, korupcijos prevenciją ir kontrolę krašto apsaugos sistemoje, vidaus kontrolę bei kitus klausimus.
