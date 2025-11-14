R. Žemaitaitis nekeičia pozicijos dėl gynybos biudžeto: jis yra perteklinis

„Akivaizdu, kad šiandien krašto apsaugos sistema nesugeba ir nėra pajėgi suvalgyti skiriamo finansavimo“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
Politikas toliau neatsitraukia nuo pozicijos, kad koalicijoje neva buvo pristatytas mažesnis kitų metų gynybos biudžetas nei Vyriausybės projekte patvirtinti 5,38 proc. nuo BVP.
„Koalicijoje (gynybai – ELTA) buvo sutarta 5 proc. nuo BVP ir kito sprendimo nėra, nežinau kam čia noras pakilo padidinti iki 5,38 proc. Kadangi dokumentuota buvo koalicijoje 5 proc., tai reikia vadovautis tuo, kas buvo dokumentuota“, – Eltai penktadienį komentavo politikas.
Vis dėlto, „aušriečių“ lyderis teigia, kad prireikus papildomi asignavimai gynybai galėtų būti numatyti metų eigoje. Politikas tvirtino, kad ir pats palaikytų tokias iniciatyvas.
„Jeigu mes metų viduryje matome, kad gynybai reikia papildomai pinigų – Seimas be jokių problemų gali daryti posėdį, biudžeto svarstymą ir per biudžeto pakeitimus skirti gynybai papildomai (...). Kas trukdo Seimui susirinkti, perskirstyti prioritetus ir gynybai skirti papildomai pinigų. Likusią dalį (0,38 proc. – ELTA), aš dar kartą pakartoju, reikia kuo greičiau skirti viešajam saugumui“, – teigė R. Žemaitaitis.
„Apie 5,38 proc. nuo BVP – tokios kalbos nebuvo. Jeigu reikės, papildomo finansavimo – aš su mielu noru balsuosiu (...). Aš tikrai palaikysiu, kas liečia valstybės saugumą. Šiandien dienai aš matau, kad viešasis saugumas šlubuoja“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, grupė parlamentarų trečiadienį užregistravo siūlymą kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai skirti 5 proc. nuo BVP. Siūloma, kad likę 0,38 proc., kurie Vyriausybės parengtame projekte numatyti gynybos finansavimui, būtų skirti vidaus saugumui ir keliams.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis teigė, kad tokį Seimo narių siūlymą palaikytų.
„Tai toks ir turi būti sprendimas“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis.
Pirmadienį naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė trečiadienį sakė nekomentuosianti tokių koalicijos partnerio teiginių. Tuo metu socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.
Reaguodami į grupės parlamentarų užregistruotą siūlymą kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugos asignavimams skirti 5 proc. nuo BVP, o likusius 0,38 proc., – skirti vidaus saugumui ir keliams, tiek premjerė, tiek M. Sinkevičius pabrėžė, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo BVP yra neginčytina koalicijos sutarta riba.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
Remigijus Žemaitaitisgynybos biudžetasMindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių