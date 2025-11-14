Su kultūros asociacijų ir organizacijų atstovais susitikusi V. Aleknavičienė: kovosiu už didesnį biudžetą

„Mano pozicija yra kovoti ir stengtis, kad biudžetas būtų koreguojamas. Artimiausiu metu, jau pirmadienį, Seimo Biudžeto ir finansų komitete kartu su kolegomis įrodinėsime, kad kultūrai nesumažintas finansavimas yra būtinas. Privalome kalbėti apie tai, kokios neigiamos pasekmės viso sektoriaus ateičiai grėstų, jei kultūros biudžetas būtų mažinamas“, – Kultūros ministerijos pranešime cituojama V. Aleknavičienė.
Su ministre susitikę kultūros asociacijų ir organizacijų atstovai pristatė sektoriaus poziciją ir išsakė nerimą dėl planuojamo biudžeto mažinimo. Pasak jų, toks sprendimas sunkiai paaiškinamas, ypač matant augančią sektoriaus veiklą. Be to, finansavimo sumažinimas smarkiai paveiktų visą kultūros ekosistemą – nuo nevyriausybinių organizacijų iki nepriklausomų kūrėjų.
Savo ruožtu V. Aleknavičienė pabrėžė, kad kultūros atstovų nerimas jai yra suprantamas.
„Visiškai pritariu, kad kultūra yra strateginė valstybės investicija, jos pamatas, o ne vien išlaidų eilutė bendrame biudžete. Sektoriaus stabilumas ir augimas yra mano prioritetas,“ – penktadienį kalbėjo ministrė.
Susitikime sutarta palaikyti nuolatinį dialogą ir bendradarbiauti teikiant siūlymus Seimo komitetams ir Vyriausybei, toliau svarstant biudžeto projektą.
Kultūros ministerijoje vykusiame susitikime dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos, Lietuvos kultūros instituto, leidėjų, bibliotekų, dailininkų ir kino prodiuserių asociacijų atstovai.
Kaip skelbta, trečiadienį su premjere Inga Ruginiene susitikę šalies kultūros sektoriaus asociacijų vadovai teigė, kad per artimiausius trejus metus valstybės biudžete kultūros sektoriui trūks 56 mln. eurų.
Tuo metu vien kitais metais sektoriaus veiklai planuojama skirti 14,5 mln. eurų mažiau nei šiemet.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
Vaida AleknavičienėKultūros ministerijaNemuno aušra
