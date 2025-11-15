Naujausia apklausa: I. Ruginienės Vyriausybei – visuomenės smūgis

Šių metų spalio 16–28 dienomis ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija „Baltijos tyrimai“ teiravosi Lietuvos gyventojų, ar šie pasitiki įvairiais šalies institutais.
Kaip ir ankstesnėse apklausose, daugiausia gyventojų pasitikėjimo sulaukė ir toliau sąrašo viršuje išliko policija, kariuomenė ir Bažnyčia.
Policija pasitiki 72 proc. apklaustųjų, nepasitiki 24 proc. Nežymiai nuo jos atsilieka kariuomenė ir Bažnyčia. Pasitikėjimą šiomis institucijomis deklaruoja atitinkamai 70 proc. ir 67 proc. gyventojų, o nepasitiki 24 proc. ir 25 proc. apklaustųjų.
Ketvirtoje pozicijoje – „Sodra“. Ja pasikliauja 63 proc. gyventojų, o dar 27 proc. nepasitiki. Daugiau nei pusė apklaustųjų taip pat pasitiki savivaldybėmis ir Prezidentūra.
Atitinkamai šiomis institucijomis pasitiki 57 proc. ir 56 proc. gyventojų, o nepasitiki 35 proc. ir 38 proc. asmenų.
Toliau sąraše rikiuojasi institucijos, kuriomis visuomenė labiau nepasitiki nei pasitiki. Tai – Lietuvos žiniasklaida (42 proc. pasitiki ir 53 proc. nepasitiki), teismais (41 proc. pasitiki ir 47 proc. nepasitiki), Vyriausybe (33 proc. pasitiki ir 61 proc. nepasitiki) bei Seimu (27 proc. pasitiki ir 67 proc. nepasitiki).
Kaip rodo apklausos rezultatai, visuomenės pasitikėjimas Ministrų kabinetu, palyginti su ankstesne apklausa, sumažėjo 3 procentiniais punktais – nuo 36 proc. Iki 33 proc.
Atlikto tyrimo metu asmeninio interviu būdu buvo apklausta 1 019 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 112 atrankos taškų.
Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
Vyriausybėvisuomenės pasitikėjimasApklausa
