Dešimtyje didžiausių šalies partijų – nuo 3,7 tūkst. iki 14 tūkst. narių

2025 m. lapkričio 16 d. 14:18
Naujausi Teisingumo ministerijos duomenys rodo, jog dešimtyje didžiausių Lietuvos politinių partijų narių skaičius svyruoja nuo 3,7 tūkst. iki kone 14 tūkst.
Spalio 1 d. duomenimis, didžiausia šalyje veikianti politinė jėga yra Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), kurią sudaro daugiau nei 13,9 tūkst. narių.
Antroje vietoje rikiuojasi Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) su kiek mažiau – 11,2 tūkst. narių, o trečiąją didžiausių Lietuvos partijų reitingų lentelės vietą užima Darbo partija, kuriai atstovauja 7,7 tūkst. asmenų.
Pirmąjį penketuką užbaigia Liberalų sąjūdis su 6,6 tūkst. narių bei Tautos ir teisingumo sąjunga, turinti beveik 6,5 tūkst. atstovų.
Šešta pagal narių skaičių politine jėga, spalio mėnesio duomenimis, tapo Lietuvos regionų partija, kuriai atstovauja kone 6,2 tūkst. asmenų. Po jos rikiuojasi Centro dešinės sąjunga su kone 4 tūkst. narių bei politinė partija „Lietuva – visų“, taip pat turinti kone 4 tūkst. atstovų.
Dešimties didžiausių Lietuvoje veikiančių partijų reitingų lentelę užima Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kuriai atstovauja beveik 3,9 tūkst. asmenų, bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, savo gretose turinti kone 3,7 tūkst. narių.
Kaip skelbta anksčiau, per pastaruosius metus didžiausios Lietuvoje veikiančios partijos – LSDP ir TS-LKD – prarado šimtus narių, o didžiausius nuostolius patyrė per rinkimus į Seimą taip ir nepatekusios Lietuvos regionų ir Darbo partijos. Iš jų per metus pasitraukė po maždaug 1,1 tūkst. narių.
