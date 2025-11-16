Lietuvos dienaAktualijos

Mečys Laurinkus. Nesukalbamas pilietis arba plikomis rankomis prieš traukinį

2025 m. lapkričio 16 d.
Noriu įsiterpti į menotyrininko S.Pilinkaus vedamą LRT laidą „Daiktų istorijos“, kurios drauge yra ir žmonių istorijos. 1975 m. Vilniuje, netoli Rasų kapinių, ant geležinkelio bėgių rastas 35 metų poeto M.Tomonio (spausdinusio eilėraščius Tomo Kuršio slapyvardžiu) kūnas. Pažinojau jį šviesaus atminimo Kovo 11-osios Akto signataro A.Patacko dėka. Ne kartą esame aplankę M.Tomonį namuose ir KGB įgrūstą į psichiatrijos ligoninę.

Mečys Laurinkus
