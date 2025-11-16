Šalies padėties vertinimai tarp gyventojų išlieka stabilūs – 7 iš 10 mano, kad reikalai prastėja

Pernai spalį situacija buvo panaši – 32 proc. manė, kad situacija gerėjo, 66 proc. nurodė, kad blogėjo.
Kaip rodo ELTA užsakymu spalio 16–28 dienomis „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa, pozityviausiai situaciją Lietuvoje vertina jaunimas iki 30 metų (44 proc.) ir besimokantis jaunimas (51 proc.).
Taip pat teigia ir miestų gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu (39 proc.), virš 2 tūkst. per mėnesį uždirbančios šeimos (36 proc.) bei vadovai (38 proc.), specialistai ir tarnautojai (35 proc.). Tiesa, visos minėtos grupės buvo pozityvesnės rugsėjį.
Blogėjančią situaciją šalyje dažniau regi vyresni nei 50 metų žmonės (75 proc.), iki 1,2 tūkst. eurų per mėnesį uždirbančios šeimos (77 proc.), pensininkai (79 proc.) bei Lietuvoje gyvenantys kitataučiai (82 proc.).
Tyrimas parodė, kad šiuo metu didžiausi optimistai yra dviejų partijų rinkėjai – Liberalų sąjūdžio (45 proc. iš jų mano, kad gerėja ir 55 proc., kad blogėja) bei Lietuvos socialdemokratų partijos (37 proc. prieš 61 proc.).
Situaciją šalyje tuo metu prasčiau vertina „Nemuno aušros“ (28 proc. kad gerėja ir 72 proc. kad blogėja), demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (28 proc. prieš 71 proc.) bei Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (29 proc. prieš 70 proc.) partijų rinkėjai.
Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1019 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 112 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida – iki 3,1 proc.