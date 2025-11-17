Daugiau nei 500 jaunuolių savo noru pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Pirmosiomis tarnybos dienomis kariai supažindinami su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gauna uniformas bei ekipuotę ir susipažįsta su tiesioginiais vadais, kurie paaiškina būsimas užduotis ir naują dienotvarkę. Šis adaptacinis laikotarpis padeda jaunuoliams priprasti prie kariuomenės ritmo, disciplinos ir kolektyvo, kuriame jie tarnaus.
Tarnyba vykdoma pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas mokymo programas. Ji skirta nuosekliai parengti jaunus karius valstybės gynybai. Pirmieji trys mėnesiai skiriami intensyviam baziniam kursui, kurio metu kariai įgauna pagrindines taktines, topografijos, rikiuotės, inžinerijos, pirmosios medicinos pagalbos ir ginklų valdymo žinias bei praktinius įgūdžius.
Po bazinio kurso kariai paskirstomi pagal jiems priskirtas specialybes, toliau gilina žinias savo srityje, mokosi veikti komandoje ir vykdo dalinio veiklai būtinas užduotis. Visą devynių mėnesių tarnybos laikotarpį jaunuoliai ne tik įgyja karinės patirties, bet ir ugdo discipliną, atsakomybę bei bendradarbiavimo įgūdžius, kurie naudingi tiek tarnyboje, tiek civiliniame gyvenime.
Baigę tarnybą, kariai gali tęsti karjerą profesinėje karo tarnyboje arba tapti Lietuvos kariuomenės rezervistais. Rezervistai nuolat atnaujina savo karinius įgūdžius ir siekia būti visada pasirengę ginti šalį. Aktyviojo rezervo kario tarnyba gali trukti iki 15 metų nuo paskyrimo, o per šį laikotarpį kariai dalyvauja įvairiose pratybose ir mokymuose, kurių bendra trukmė siekia nuo 20 iki 60 dienų.
