Į Ignaliną atkeliavo šventinė dvasia: pamatykite šių metų žaliaskarę

Kaip sakė seniūnas Valentinas Rumbutis, 13 metrų gražuolę miestui padovanojo Edita ir Vidas Mačiuliai, kurių sodyboje medis augo 40 metų. Šeima nusprendė savo eglutę atiduoti miestui, kad ji papuoštų visų šventes – už tai jiems nuoširdi padėka!
Eglės kelionė į aikštę nebuvo paprasta. Darbus organizavo Ignalinos miesto seniūnija, pasitelkusi SĮ „Kompata“, IĮ „Tovalda“ ir UAB „Šilinė“ komandų techniką bei patirtį.
Medį reikėjo saugiai pakrauti, transportuoti ir įtvirtinti taip, kad atlaikytų net stipriausius vėjus. Vyrai dirbo tikrai atsakingai – ir štai, eglė jau stovi, pasiruošusi puoštis šventinėmis girliandomis!
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Šiltos Kalėdos“ Ignalinoje suplanuota gruodžio 6 dieną. Laukiamiausi šventės svečiai – Kalėdų Senelis ir grupė „The Roop“. Žinoma, bus ir kalėdinė mugė, smagios kūrybinės dirbtuvės šeimoms, linksmoji karuselė, fotobūdelė, o vakarą vainikuos šventinis fejerverkas.
Ignalina kviečia visus pasinerti į Švenčių laukimą!