Lietuvos dienaAktualijos

Į Ignaliną atkeliavo šventinė dvasia: pamatykite šių metų žaliaskarę

2025 m. lapkričio 17 d. 13:47
Ignalina daugelį metų puoselėjo tradiciją belaukiant šv. Kalėdų statyti gyvas eglutes, kurias padovanodavo gyventojai. Vėliau kelis metus miestą puošė karkasinės eglutės. Pernai džiaugtasi tikra eglute, na, ir šių metų eglutė šiandien Laisvės aikštėn atkeliavo iš Vilkakalnio gatvės.
Kaip sakė seniūnas Valentinas Rumbutis, 13 metrų gražuolę miestui padovanojo Edita ir Vidas Mačiuliai, kurių sodyboje medis augo 40 metų. Šeima nusprendė savo eglutę atiduoti miestui, kad ji papuoštų visų šventes – už tai jiems nuoširdi padėka!
Eglės kelionė į aikštę nebuvo paprasta. Darbus organizavo Ignalinos miesto seniūnija, pasitelkusi SĮ „Kompata“, IĮ „Tovalda“ ir UAB „Šilinė“ komandų techniką bei patirtį.
Medį reikėjo saugiai pakrauti, transportuoti ir įtvirtinti taip, kad atlaikytų net stipriausius vėjus. Vyrai dirbo tikrai atsakingai – ir štai, eglė jau stovi, pasiruošusi puoštis šventinėmis girliandomis!
Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Šiltos Kalėdos“ Ignalinoje suplanuota gruodžio 6 dieną. Laukiamiausi šventės svečiai – Kalėdų Senelis ir grupė „The Roop“. Žinoma, bus ir kalėdinė mugė, smagios kūrybinės dirbtuvės šeimoms, linksmoji karuselė, fotobūdelė, o vakarą vainikuos šventinis fejerverkas.
Ignalina kviečia visus pasinerti į Švenčių laukimą!
Ignalinos eglėKalėdų eglėKalėdų eglės įžiebimas

