VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 31 neteisėtą migrantą, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 2 sieną mėginusių kirsti užsieniečių.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 546.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
