Buvusio Panevėžio miesto mero R. M. Račkausko ir jo patarėjos baudžiamoji byla dėl piktnaudžiavimo nutraukta

Šiaulių apygardos teismas ir Apeliacinis teismas minėtus asmenis buvo pripažinęs kaltais dėl piktnaudžiavimo. Apeliacinis teismas R. M. Račkauskui kartu su 15 tūkst. eurų bauda skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – trejus metus uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Toks pat draudimas su 12,5 tūkst. eurų bauda skirtas G. Maskoliūnienei.
LAT šiuos sprendimus panaikino ir baudžiamąją bylą R. M. Račkauskui ir G. Maskoliūnienei nutraukė kaip nepadariusiems veikų, turinčių anksčiau nurodyto nusikaltimo požymių.
R. M. Račkauskas ir G. Maskoliūnienė buvo nuteisti už tai, kad, siekdami asmeninės naudos merui, nesilaikydami viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, sudarė sąlygas vienai reklamos agentūrai laimėti du Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2017–2018 metais organizuotus viešuosius pirkimus. Pastarieji susiję su viešinimo projektu „Panevėžys atsinaujina“.
Taip pat minėti asmenys buvo nuteisti dėl to, kad neteisėtai susitarė su reklamos agentūros konsultantu dėl Panevėžio miesto gyventojų nuomonės tyrimo ir jį gavo, taip pat gavo rašytinę į mero politinę karjerą orientuotą veiklos programą, siejamą su 2019 m. savivaldos rinkimais.
Už šias paslaugas sumokėjus Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis, savivaldybei buvo padaryta 4 672 eurų turtinė žala. Žemesnės instancijos teismai konstatavo, kad dėl tokių tuometinio mero R. M. Račkausko ir jo patarėjos G. Maskoliūnienės neteisėtų veiksmų didelę neturtinę žalą patyrė valstybė ir Panevėžio miesto savivaldybė.
Kasacinis teismas sutiko su žemesnės instancijos teismų išvada, kad R. M. Račkausko ir G. Maskoliūnienės veiksmai neatitiko viešųjų pirkimų skaidrumo principo ir pažeidė techninio pobūdžio reikalavimus, tačiau kartu konstatavo, kad teismai tinkamai neįvertino bylos duomenų, paneigiančių esminę kaltinimo dalį dėl turtinės žalos padarymo savivaldybei.
„Tokį kasacinio teismo vertinimą nulėmė tai, kad Panevėžio miesto gyventojų apklausa ir jų nuomonės tyrimas atlikti tarp Panevėžio miesto savivaldybės ir reklamos agentūros buvusių sutartinių santykių pagrindu, apklausa buvo realiai atlikta, šios paslaugos vertė nebuvo dirbtinai padidinta, tyrimo rezultatai buvo pristatyti merui, jo patarėjai, kitiems darbuotojams ir vėliau panaudoti viešinimo projekto „Panevėžys atsinaujina“ galutiniame tekste“, – teigiama LAT pranešime.
LAT paneigė ir kaltinimo dalį, jog gyventojų nuomonės tyrimas buvo naudingas išskirtinai R. M. Račkauskui ir kad tyrimo rezultatus buvo bandoma nuslėpti. Taip pat paneigta ir kaltinimo aplinkybė, kad iš reklamos agentūros konsultanto gautas raštas su į mero politinę karjerą orientuotomis nuostatomis buvo apmokėtas savivaldybės lėšomis.
Kasacinis teismas kartu nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti ir didelės neturtinės žalos padarymo fakto. Tokią išvadą išplėstinė septynių teisėjų kolegija padarė atsižvelgdama į tai, kad Panevėžio miesto savivaldybei buvo poreikis įsigyti strateginės komunikacijos paslaugų ir tam oficialiai buvo skirtos lėšos.
LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Apeliaciniam teismui pernai nuteisus R. M. Račkauską, spalį politikas neteko mero pareigų.
ELTA primena, kad buvusį Panevėžio merą R. M. Račkauską ir jo buvusią patarėją G. Maskoliūnienę Šiaulių apygardos teismas 2022 m. pripažino kaltais dėl to, kad, jie būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo Mariaus Vaupšo – baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.