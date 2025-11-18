VGT – sprendimas dėl oro erdvės gynybos sistemos

„Priimtas konkretus sprendimas, kad mes turime turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, kurioje dalyvauja trys institucijos: Lietuvos kariuomenė, Sienos apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba“, – po VGT posėdžio sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
„Ir atitinkamai reikalingos priemonės tiek detekcijai, tiek perspėjimui, tiek atitinkamai bepiločių orlaivių ir (…) meteorologinių balionų neutralizavimui. Taip pat buvo pabrėžta, kad tie įsigijimai bus daromi iš numatytų asignavimų (…). Kadangi kalba eina apie oro gynybą, (tai – ELTA) galėtų būti finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimų“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
D. Matuliono teigimu, sistema turėtų būti sukurta per trejus metus.
„Įsigijimai turi būti padaryti per trejus metus. Taigi, atitinkamai, trejų metų asignavimuose turi būti numatyti tie visi pirkimai“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėjas.
Neatmeta galimybės oro gynybai panaudoti telecentro technologijas
D. Matuliono teigimu, siekiant užtikrinti oro erdvės apsaugą, neatmetama galimybė panaudoti ir telecentro technologijas.
„Susisiekimo ministerija atliks papildomą analizę dėl telecentro naudojamų technologijų ir galimybės tas technologijas naudoti atitinkamai oro erdvės apsaugai ir detekcijai užtikrinti“, – sakė D. Matulionis.
Tiesa, pasak jo, prieš imantis šios priemonės, pirmiausia riekės sulaukti KAM išvadų.
„Čia yra sveikintina telecentro iniciatyva. Mes tuos sensorius turime pirmiausia ištestuoti ir turi būti pateiktos išvados KAM. (Reikia – ELTA) pasižiūrėti, ar įmanoma tai integruoti į oro erdvės karinį vaizdą, ar neįmanoma. Šiuo atveju mes atkreipėme dėmesį į pačią iniciatyvą“, – teigė jis.
Prezidento patarėjui antrino ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Telecentras yra bokštai, kurie gali būti naudojami skirtingiems dalykams. Vienas iš jų, aišku, gali būti ir tam tikra įranga, kuri padėtų aptikti ir balionus, ir dronus“, – kalbėjo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Tiesa, jo teigimu, siekiant užtikrinti efektyvią šalies oro erdvės apsaugą, tam ieškoma įvairių būdų.
„Tiek kariuomenė, tiek Ekonomikos ir inovacijų ministerija išnaudoja visas įmanomas priemones, visus įmanomus šaltinius, kad sukurtų tinkamą tų balionų neutralizavimo sistemą (…). Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien paskelbė konkursą. Džiugu, kad atsirado virš 30 įmonių (…), kurios norėtų sudalyvauti ir pabandyti save šitoje užduotyje. Užduotis yra kompleksinė, ten yra ne vien dronai.Ten yra ir kitų skirtingų užduočių, kurias, tikiu, pavykus įgyvendinti. Tai padės ir apskritai sustiprinti oro gynybos sistemą“, – teigė V. Kondratovičius.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį prezidentas sušaukė VGT posėdį, kurio metu buvo apžvelgta bendra regiono saugumo situacija ir Baltarusijos pradėtos hibridinės atakos grėsmė šalies civilinei aviacijai.
Taip pat aptartos integruotos oro erdvės gynybos, kovos prieš bepiločius orlaivius galimybės, išklausyti siūlymai dėl naujų karinių poligonų.
Bandė numušti
Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius spaudos konferencijos metu taip pat nurodė, kad kariuomenė jau bandė numušti meteorologinius balionus.
„Buvo bandymų. Dažniausiai meteorologiniai balionai kerta sieną aukštai, yra sudėtingos sąlygos. Tai kariuomenė atidirbo reagavimo schemą ir tikrai tų bandymų buvo, kada tai buvo nepavojinga gyventojams.
Faktų, kad būtų numuštas balionas, neturiu, bet iš esmės ir nebuvo tikslo jį numušti – svarbu buvo numatyti, kur jis skrenda, kad jis nesukeltų pasekmių civilinei aviacijai irviešajam saugumui.
Bet atidirbtos schemos yra naudingos ta prasme, kad kiekviena mobili grupė, ar kitas veikimas prie sienos, kuris buvo bandomas ir vykdomas neutralizuojant balionus – ir dabar yra budėjimas – tai yra vienos oro gynybos sistemos dalis. Manyčiau, kad bet kokia patirtis yra labai naudinga“, – kalbėjo ministras.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog pastarieji PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
Valstybės gynimo tarybaDeividas Matulionisoro gynyba
Rodyti daugiau žymių