Dėl situacijos pasienyje su Baltarusija – Vyriausybės žingsnis atgal

„Šiandien, apžvelgę ne tik skaičius, bet ir tam tikrus veiksmus, komisija rekomendavo rytoj Vyriausybės posėdyje svarstyti sienų, arba, konkrečiau, dviejų punktų, kuriuos uždarėme, atidarymo galimybę“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio nurodė I.Ruginienė.
„Gal kokią savaitę fiksuojame mažus balionų kiekius – nuo nulio iki dviejų ar trijų. Dažniausiai tie balionai neperskrieja mūsų sienos. Oro uosto veikla yra nesutrikdyta, lėktuvai skrenda“, – argumentavo premjerė.
I.Ruginienė kalbėjo, kad jeigu situacija pablogės, Lietuva pasilieka teisę vėl uždaryti sienas arba rytoj jų neatidaryti.
Jeigu Vyriausybė trečiadienį priimtų sprendimą atidaryti sienas, jos būtų atidaromos praėjus parai po priimto sprendimo.
Tuo pačiu I.Ruginienė teigė, kad metereologinių oro balionų kiekis, kertantis Lietuvos sieną, sumažėjo ne dėl oro sąlygų.
Šiuo metu nesvarstome kompensacijų išmokėjimo pasienyje įstrigusiems vežėjams
Pasienyje su Baltarusija antrą savaitę stringant iki tūkstančio Lietuvoje registruotų vilkikų, premjerė Inga Ruginienė sako, jog kol kas Vyriausybė kompensacijų vežėjams išmokėti nesvarsto.
„Kol kas tikrai apie tai (kompensacijų išmokėjimą – ELTA) mes nekalbame ir nesvarstome“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė I. Ruginienė.
Anksčiau pasienyje įstrigę vežėjai raginti kaupti informaciją apie patiriamus nuostolius, kuriuos, kaip teigė premjerės atstovai, įvertinus teisines galimybes būtų galima išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalio mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Po to Baltarusija nesutiko į Lietuvą išleisti pasienyje užstrigusių vilkikų, taip pat pranešė, jog šios transporto priemonės bus perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei už tai apmokestintos.
Premjerė teigė, kad Lietuva „gauna daug žinučių“ dėl Baltarusijos taikomos tvarkos, ne visų vilkikų vairuotojų reikalaujama susimokėti.
„Ir jeigu bus priimtas sprendimas atidaryti sienas, vežėjai galės pajudėti“, – pridūrė I. Ruginienė.
Kaip teigė premjerė, Nacionalinio saugumo komisija (NSK) šį trečiadienį posėdžiausiančiai Vyriausybei rekomendavo apsvarstyti galimybę sieną su Baltarusija atidaryti anksčiau nei numatyta.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Lietuvai uždarius sieną, Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
