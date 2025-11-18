Į Kultūros ministeriją grįžta Š. Biručio vicenimistras V. Denisenko

Šią informaciją portalui patvirtino pati Kultūros ministerija.
„Artimiausiu metu kultūros viceministro pareigas turėtų pradėti eiti Matas Drukteinis. Taip pat trečiuoju viceministru turėtų tapti Viktor Denisenko. Šiuo metu politinė ministerijos komanda yra formuojama“, – rašoma „Delfi“ pateiktame institucijos komentare.
Savo ruožtu V. Denisenko nurodė, kad kvietimo grįžti dirbti į Kultūros ministeriją sulaukė iš pačios V. Aleknavičienės.
„Iš tikrųjų buvo įvairių pokalbių, manęs teiravosi, ar aš svarstyčiau galimybę grįžti. Sakydavau, kad iš tikrųjų liko nepabaigtų darbų, tai tikrai tokios galimybės neatmesčiau. Galiausiai, užvakar, paskambino naujoji ministrė, mes su ja pasikalbėjome telefonu ir iš esmės sutarėme, kad turime bendrą interesą, kad aš grįžčiau prie tų darbų“, – antradienį sakė V. Denisenko.
Šiuo metu kultūros ministerijos komandoje dirba laikinai kultūros ministrės pareigas ėjusios švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės paskirta viceministrė Renata Kurmin.
Tuo metu prieš kelias savaites darbą kultūros viceministrės poste pradėjusi Anna Kuznecovienė pirmadienį pranešė, kad traukiasi iš šių pareigų.
Šarūnas BirutisviceministraiViktoras Denisenko
