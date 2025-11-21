G. Landsbergis įvertino JAV planą Ukrainai ir pasiuntė žinutę Europos lyderiams

Pasak jo, žiniasklaidoje pasirodęs plano tekstas siunčia aiškią žinutę: Europa jokio kito kelio jau ir nebeturi.
„28 punktų plane Europai siunčiama akinamai aiški žinutė: tai yra pabaigos pabaiga.
Mums buvo ne kartą ir nedviprasmiškai sakyta, kad Ukrainos saugumas, o kartu ir Europos saugumas, bus Europos atsakomybė. O dabar taip ir yra. Visais aspektais.
Jei esate Europos šalies lyderis ir prašote savo komandos užsakyti bilietą artimiausiam skrydžiui į Vašingtoną, kad galėtumėte pasikalbėti su „tėtušiu“, prašau to nedaryti.
Nedarykite to be plano, nelaikykite kepuraitės rankoje, nežeminkite mūsų visų prieš kameras Ovaliajame kabinete.
Europa yra mūsų žemynas – mūsų ateitis sprendžiama čia, o ne ten. Mes nesame vargšai, turime pasirinkimų, galime pagaliau nuspręsti padėti Ukrainai visais mūsų gausiais pajėgumais – atkurti Europos orumą ir ją apginti.
Arba galime toliau laukti stebuklo, kurio, kaip dabar jau žinome, nesulauksime“, – platformoje „X“ penktadienį rašė G. Landsbergis.
Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidento Donaldo Trumpo paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
Gabrielius LandsbergisJAVkaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių