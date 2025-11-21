I. Ruginienė: kultūros protestas rodo, kad mes turime įdėti daugiau pastangų ieškant kompromisų

„Aš tikrai matau, kad pilietinė visuomenė yra aktyvi“, – Kaune žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
„Šiandien aš džiaugiuosi lygiai taip pat, kad jau daugybę dalykų, nepraėjus 2 mėnesiams, mes išsprendėme. Kultūros ministerija dirba, ten atsirado nuostabi ministrė. Radome sutarimą su sveikatos bendruomene (...), radome sutarimą tarp viešojo ir privataus sektoriaus“, – sakė ji.
Pasak Vyriausybės vadovės, stengiamasi ir dėl švietimo darbuotojų bei pareigūnų atlyginimų. Tiesa, politikė pripažino, jog dėl pareigūnų atlyginimų reikės papildomų pastangų.
Tuo metu kalbėdama apie sportininkų bendruomenės sprendimą jungtis prie vykstančio kultūros protesto, I. Ruginienė pabrėžė, jog nepaisant rasto sutarimo dėl ši sektoriaus finansavimo, skirtingų nuomonių buvimas yra suprantamas.
„Sportininkų bendruomenei taip pat rastas sutarimas dėl finansavimo, bet aš suprantu, kad skirtingos grupės galbūt turi kitą nuomonę. Šitas protestas duoda mums ženklą, kad mes turime dar daugiau kalbėti, dar daugiau išgirsti skirtingas nuomones ir įdėti daugiau pastangų į kompromisų ieškojimą“, – apibendrino premjerė.
Kaip jau buvo skelbta, penktadienį sostinėje prasidėjo finalinis Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo užbaigiama mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitingo organizatoriai kviečia pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Kultūros ministerija
