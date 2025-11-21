Krašto apsaugos ministras R. Kaunas lankosi Kyjive

„Džiaugiausi galėdamas Kyjive pasveikinti Lietuvos krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną“, – socialiniame tinkle rašė D. Šmyhalis, prie įrašo pridėdamas nuotrauką, kurioje spaudžia ranką R. Kaunui.
„Padėkojau Lietuvos Vyriausybei ir žmonėms už paramą Ukrainai. Vertiname tai, kad Lietuva skiria 0,25 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) karinei pagalbai ir aktyviai dalyvauja Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmo (PURL) ir Europos saugumo veiksmų (SAFE) programose, taip pat prisideda prie „Patriot“ oro gynybos sistemų įsigijimo“, – rašome įraše.
Taip pat Ukrainos gynybos ministras padėkojo Lietuvai už naujo karinės pagalbos paketo, į kurį bus įtraukta ypač svarbi ginkluotė, parengimą bei nuoseklią paramą Ukrainai.
Abiejų šalių ministrai susitikime aptarė bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje stiprinimą – bendrą karinių dronų, radarų ir priešpėstinių minų gamybą.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį krašto apsaugos ministro pareigas pradėjęs eiti R. Kaunas su pirmuoju savo darbo vizitu lankėsi Suomijoje.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)Kijevas
