Lietuva pareiškė Baltarusijai protestą dėl diskriminacinių veiksmų vežėjų atžvilgiu

„Baltarusijos pusė buvo informuota, kad Lietuva tyčinį autovilkikų, priekabų ir puspriekabių, priklausančių Lietuvos įmonėms ir piliečiams neišleidimą iš Baltarusijos teritorijos vertina kaip sąmoningą nuosavybės užgrobimą bei šiurkštų visuotinai pripažintų tarptautinės teisės nuostatų pažeidimą“, – rašoma URM pranešime.
Akcentuojama, jog susitikimo metu ministerija griežtai pareikalavo, jog Baltarusija nedelsdama nutrauktų šiuos diskriminacinius veiksmus.
„Užsienio reikalų ministerija (…) perspėjo, jog priešingu atveju Lietuvos Respublika pasilieka teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, reikalauti padarytos žalos atlyginimo ir imtis kitų atsakomųjų priemonių tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos (ES) lygiu“, – tvirtina URM.
Sieną su Baltarusija nuspręsta atidaryti vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Tačiau pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai vis dar negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Kaip penktadienį Eltai teigė Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovas Erlandas Mikėnas, vilkikai kol kas negali išvykti, nes Baltarusija ruošia atitinkamus dokumentus. Pasak jo, dokumentai turėtų numatyti, kaip lietuviškos krovininės transporto priemonėms galėtų judėti per šalį.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Visgi, ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
