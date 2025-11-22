Lietuvos dienaAktualijos

Po žurnalistinio tyrimo apie šešėlines grupuotes ir kontrabandą – didelis sujudimas

2025 m. lapkričio 22 d. 13:09
Lrytas Premium nariams
Daugiau kaip šimtas pareigūnų ir per trisdešimt kratų. Tokią operaciją teisėsauga surengė netrukus po to, kai „Lietuvos ryto“ laikraštyje publikuotas tyrimas atskleidė, kaip pasienyje siaučia šešėlinės grupuotės, kurios pelnosi iš cigarečių kontrabandos.
Daugiau nuotraukų (10)
cigarečių kontrabandaValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Baltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.