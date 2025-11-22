Orai
Lietuvos diena
2025 m. lapkričio 22 d. 13:09
Po žurnalistinio tyrimo apie šešėlines grupuotes ir kontrabandą – didelis sujudimas
2025 m. lapkričio 22 d. 13:09
Daugiau kaip šimtas pareigūnų ir per trisdešimt kratų. Tokią operaciją teisėsauga surengė netrukus po to, kai
„Lietuvos ryto“ laikraštyje publikuotas tyrimas atskleidė
, kaip pasienyje siaučia šešėlinės grupuotės, kurios pelnosi iš cigarečių kontrabandos.
cigarečių kontrabanda
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
Baltarusija
Rodyti daugiau žymių