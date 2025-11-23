G. Nausėda: Europa sieks pakoreguoti JAV rengiamą taikos planą Ukrainai

„Įvairiuose formatuose kalbame apie tai, kaip tas Europos balsas turėtų skambėti. Iš tikrųjų turime išsiaiškinti, pirmiausia, kokia yra manevro laisvė, nes, viena vertus, ką prezidentas Zelenskis labai akivaizdžiai sako, mes tikrai niekada neleisime sau prarasti pagrindinio partnerio – JAV.
Tačiau su tuo planu, koks buvo pasiūlytas, mes sutikti taip pat negalime, kadangi jis prieštarauja tam pagrindiniam principui, apie kurį kalbėjome – teritorijos integralumas, suverenitetas ir pagarba Jungtinių Tautų Chartijai“, – žurnalistams sekmadienį kalbėjo G.Nausėda.
Jo teigimu, Europos lyderiai artimiausiu metu svarstys, kaip galėtų keisti JAV rengiamą taikos planą.
„Manau, kad artimiausiomis dienomis kaip tik ir bus mėginama keisti tas plano nuostatas, kurios yra prieštaraujančios esminiams suverenumo principams“, – teigė prezidentas.
Tiesa, pasak G.Nausėdos, aptariamame plane yra ir pozityvių elementų, pavyzdžiui, Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyva. Bet to, anot šalies vadovo, nepakanka.
„Kaip matome, tikrai nėra čia kažkas gelžbetonyje išrašyta ir šį planą galima koreguoti, tačiau tikrai padirbėti teks labai rimtai“, – akcentavo šalies vadovas.
G.Nausėda neslėpė manantis, kad Europos vaidmuo, svarstant dėl galimų taikos tarp Rusijos ir Ukrainos sąlygų, turėtų būti didesnis.
„Bet kuriuo atveju aš ir toliau lieku prie savo nuomonės, kad Jungtinių Amerikos Valstijų vaidmuo taikos procese yra kertinis. Niekas kitas negali savo pastangomis pasiekti taikos Ukrainoje be Jungtinių Amerikos Valstijų, bet kartu su sąjungininkais. Už tai aš pasisakau, kad šis planas, kuris apima taip pat ir Europos dėmenį – net yra paminėtos kai kurios konkrečios šalys, kaip antai Lenkija – negali būti svarstomas be Ukrainos ir be Europos“, – dėstė prezidentas.
ELTA primena, kad JAV paskelbė 28 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kyjivas dėl šio plano turi apsispręsti iki lapkričio 27 d.
Pagal JAV pateiktą planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą, atsisakymą tapti NATO nare.
Savo ruožtu Ukrainos Volodymyras Zelenskis su planu buvo supažindintas ketvirtadienį. Penktadienį jis pareiškė, kad Ukraina atsidūrė prieš „labai sunkų pasirinkimą: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, turėdamas omenyje JAV.
Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planą įvertino teigiamai, sakydamas, kad 28 punktų dokumentas galėtų tapti „galutinio taikos susitarimo pagrindu“.
Gitanas NausėdaPrezidentasEuropa
Rodyti daugiau žymių