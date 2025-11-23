Rėžė be užuolankų: „Begalviai dalinasi Europą, bet dar sužinos, kas yra europiečiai“

Taip pat turėtų būti „užmiršti“ visi karo nusikaltimai, o tai prieštarauja esminiams tarptautinės teisės principams.
LR Seimo narys, konservatorius Matas Maldeikis feisbuke pasidalino įžvalgomis, ką toks planas reiškia Europai, ir negailėjo aštrios kritikos jos politikams už „nepadarytus namų darbus“. Tačiau politikas mano, kad Europa savo rankose turi didžiulius galios svertus prieš Donaldo Trumpo JAV.
„Briedas, kažkodėl vadinamas „taikos planu Ukrainai“, turi tapti geru spyriu į užpakalį mums visiems Europoje. Pagrindinio mūsų sąjungininko NATO rėmuose kariuomenės vadas nesupranta apie ką yra karas Ukrainoje ir svajoja kuo greičiau sudarinėti dealus su Putinu. Tokia realybė. Kraštutinės dešinės begalviai Trumpo, Putino, AfD, Orbanų ir kitų personalijų asmenyse dalijasi Europą. Jų laukia daug atradimų. Jų laukia europiečiai.
Geras tonas dabar reikalauja kalti ES prie sienos. Yra už ką.
Visų pirma – kad per tiek metų nedarėme namų darbų. Ir kad Sąjunga, bijodama tos pačios radikalios dešinės balsų, nedarė namų darbų – net dėl daugumos balsavimo principo užsienio politikoje. Dabar mokame to kainą. Todėl visas reformas daryti reikės dabar, tik jau žymiai didesne kaina. Kito varianto tiesiog nebus. Mūsų priešų platinamas mitas – Europa nieko nereiškia. Reiškia. Mūsų geranoriškumas, bevališkumas ir kvaila galva kitur pasaulyje painiojami su nereikšmingumu. Tai, kad mes atiduodame savo galias, nereiškia, kad nieko nereiškiame. Keli pavyzdžiai.
Trumpas jau dabar paspringęs ant kelių prieš Kiniją – apie kokią kovą su Kinija gali svajoti JAV, jeigu mes nebūsime jų sąjungininkai prieš Kiniją? Ką JAV darys be mūsų duomenų – kova su Kinija dėl DI bus pralaimėta per kelis metus. Šį tekstą jūs skaitote FB, todėl šią akimirką uždirbat pinigus ir suteikiat 21 amžiaus naftą JAV – duomenis.
Dolerio dominavimas? Jeigu ES pamirksėtų BRICS šalims dėl atsiskaitymų ne doleriais – aleliuja, nes staiga būtų suprasta, ką reiškia 40 trilijonų skolos aptarnavimas. Blogai bus ir mums? O ar tai kur judama ir siūloma mums JAV dabar yra gerai? Realia valiuta tai kainuos ne mažiau. Kodėl pvz Europiečių pensijų pinigai sudėti JAV? Jau dabar JAV vadinamojoje Fergusono taisyklėje – jeigu šalis daugiau išleidžia skolos aptarnavimui nei saugumui, ta imperija visada greit griūva.
Apie kokį dominavimą svarbiausiame netolimos ateities regione – Arktyje – gali pasvajoti JAV be mūsų Skandinavijos faktoriaus? Rusija ten juos suvalgys. Kiek iš esmės nedaug vien signalų dėl tokių sprendimų reikėtų, kad JAV atgautų realybės jausmą. ES lemia. Reikia tik normalios centro dešinės (ir kairės). Skaitau Gabrieliaus žodžius apie pabaigą. Nesutinku. Toli gražu. Apie „pabaigą“, kurioje dabar esame, esu aprašęs jau prieš 5 metus savo „Pasaulio pabaigos istorijoje“. Išcentriniai procesai tik prasideda. JAV dar tik pradeda dreifuoti tolyn nuo mūsų ir todėl mums visa tai kainuos vėliau daug brangiau jeigu nepradėsim vakar. Tačiau dabar savo knygos taip nevadinčiau. Nes tai ne pabaiga.
Vyksta senos paradigmos griūtis ir naujos formavimasis.
Formuojasi naujas zeitgeistas – nauja mūsų sąmoningumo, pasaulėžiūros, politikos, ekonomikos paradigma. Kurį žmonės, kažkodėl, vadins realybe. Ir Europai, jeigu ji nesunaikins savęs tuščiagalvių kraštutinės dešinės pajacų „mano chata svarbiausia, o kiti man skolingi“ logika, su mumis viskas bus gerai. Nes kiekviena Europos Sąjungos šalis pavieniui – anekdotas. Tačiau kartu – subjektas. Todėl Kinija, Trumpas, Maskva ir kiti taip stengiasi Bendriją apeiti – jie nori mus valgyti po vieną.
Europai reikia daugiau savivertės. Parodykite dar vieną tokį sėkmingą regioną – mes sukūrėme Vakarų civilizaciją (taip, tam teko pasivogti iš žydų Jėzaus mokymą ir jį pritaikyti mums). Sukūrėme dabarties valstybių sienas ir net sampratą, kad valstybės turi suverenitetus. Sukūrėme ideologijas, kuriomis gyvena pasaulis – niekas nesugalvojo geresnių. Sukūrėme madas, kultūrą, kurią imitavo kiti.
Planą, ką reikia keisti Europoje, parašysiu artimiausiu metu. Vieno prašau – neradikalėkite, gyvenkime kaip žmonės. Neklausykite infantilios kraštutinės dešinės, savo kompleksus siekiančių kompensuoti kišantis į jūsų ir kitų gyvenimus“, – rašė M.Maldeikis.
