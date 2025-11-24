Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda kalbėjosi telefonu su V. Zelenskiu: išreiškė paramą Ukrainai pradėtose taikos derybose

2025 m. lapkričio 24 d. 12:37
Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda pirmadienį telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė taikos derybas, siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą.
Pokalbio metu prezidentas išreiškė tvirtą Lietuvos palaikymą Ukrainai, taip pat išsakė paramą spartesnėms deryboms dėl Ukrainos narystės ES iki 2030 metų.
Kaip skelbta, JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė prieštaringą 28 punktų planą užbaigti karą, kuriam patvirtinti Ukrainai davė laiko iki lapkričio 27 dienos.
Sekmadienį Ženevoje prasidėjo derybos, kuriose dalyvauja JAV, Ukrainos ir Europos delegacijos.
Kyjivas ir Europos sąjungininkai spaudžia JAV peržiūrėti dabartinę dokumento versiją, kuri, jų manymu, labai palanki Rusijai.
Gitanas NausėdaVolodymyras Zelenskiskaras Ukrainoje
