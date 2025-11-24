KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį naikintuvai buvo pakelti atpažinti vieno orlaivio IL-20, skridusio tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.
Antrą kartą NATO naikintuvai buvo pakelti antradienį. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio TU-134UBL ir vieno orlaivio SU-30. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Tuo metu ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20. Orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.