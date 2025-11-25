Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų – ministerijos kreipimasis į Generalinę prokuratūrą

„Eismą ore trikdantys ir pavojų keleivių saugumui keliantys balionų skrydžiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, valstybės suverenitetui, teritorijos vientisumui ir ekonomikos galiai.
Tikėtina, kad tokio pobūdžio veiklose galimai dalyvauja ir Lietuvos teritorijoje esantys asmenys, taip prisidėdami prie kitos valstybės veiksmų prieš Lietuvą. Tai yra visiškai nepriimtina ir turi sulaukti griežčiausių atsako priemonių“, – pabrėžia susisiekimo ministras J. Taminskas.
Dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti naudojamų balionų 2025 m. spalio–lapkričio mėnesiais Lietuvoje teko net 9 kartus stabdyti Vilniaus oro uosto darbą, paveikiant apie 250 skrydžių ir 36 tūkst. keleivių. Kartą buvo laikinai stabdomas ir Kauno oro uosto darbas.
Baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog „Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų“.
Primename, kad dėl balionų sukeltų grėsmių Lietuvos oro uostai (LTOU) praėjusią savaitę taip pat kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
Tokiu būdu siekiama nustatyti pažeidėjus, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn ir atlyginti oro uostų bei jų partnerių patirtą žalą.
Reaguodamas į suaktyvėjusius Lietuvos oro erdvės pažeidimus, kuriuos sukelia iš Baltarusijos teritorijos paleidžiami kontrabandiniai balionai, susisiekimo ministras J. Taminskas spalio pabaigoje oficialiai kreipėsi ir į Tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) bei Europos Komisiją.
