G. Nausėda: techninio lygio klausimai su Baltarusija neturi būti sprendžiami politiniame lygyje

„Lietuva yra tikrai pasirengusi techniniu lygiu bendradarbiauti, ieškoti sprendimo būdų. Šantažui mes nepasiduosime, tačiau tikrai nebūsime užsikimšę ausų ir užsidarę durų, bet reikia kalbėti pirmiausia techniniu lygiu, nes tai yra techninio pobūdžio problemos“, – antradienį Šilalės rajone komentavo šalies prezidentas.
„Taip, jomis norima sukelti politinį efektą, nepasitenkinimą, nepasitikėjimą valdžios sprendimais, bet tai yra techninio lygio klausimai, kuriuos puikiausiai gali išspręsti sienos apsaugos tarnybos vienoje ir kitoje pusėje. Nereikia to dirbtinio mėginimo eskaluoti ir perkelti klausimų sprendimą į politinį lygį“, – tęsė jis.
Anot prezidento, Minsko režimas siekia pasinaudoti kilusiu neapibrėžtumu bei sukelti daugiau šurmulio, tačiau, kaip pabrėžė šalies vadovas, Lietuva kartu su partnerėmis, įskaitant Jungtines Amerikos valstijas (JAV), glaudžiai bendradarbiauja sprendžiant kontrabandinių balionų situaciją.
„Pažymėsiu, kad mes tikrai glaudžiai dirbame su mūsų sąjungininkais. Politiniu lygiu, turiu galvoje, ne Lietuvos, bet taip pat ir JAV įsitraukimas čia yra. Mes nuo pat pradžių užmezgėme labai glaudų santykį“, – teigė G. Nausėda.
„Aš manau, kad režimas nori dar truputį pasinaudoti šita situacija ir, galbūt, tam tikru neapibrėžtumu, kuris buvo kilęs dėl pateikto taikos plano. Pripažinkime, kad Baltarusija yra artimas Rusijos sąjungininkas, todėl jų destabilizuojantys veiksmai gali būti tarpusavyje koordinuojami. Kuo daugiau neapibrėžtumo, kuo daugiau šurmulio, tuo šiems agresyviems režimams yra naudingiau“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, sekmadienį Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė neatmetė, kad jei situacija negerės, išlieka galimybė vėl uždaryti pasienio punktus su Baltarusija.
Gitanas NausėdaBaltarusijaMeteorologiniai balionai
Rodyti daugiau žymių