Iš VSAT vado – įspėjimas: Baltarusija prieš Lietuvą imasi naujų veiksmų

„Turiu šiandien pasakyti, kad jau fiksuojami atskiri atvejai prie Lietuvos ir Rusijos Federacijos sienos. Kai tie patys kontrabandistai pradeda ieškoti kitų (kelių – Lrytas).
Praeitą parą buvo fiksuotas pakankamai didelis skaičius balionų, kurie buvo nukreipti į Latvijos Respubliką“, – pasakojo VSAT vadas Rustamas Liubajevas.
R.Liubajevas nurodė, kad būtent pagal Lietuvos pasieniečių informaciją Latvijos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ir policininkai sulaikė namažai kontrabandinių balionų, taip pat ir veikėjų, kurie atvyko jų pasiimti.
„Kurie, beje, yra taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai. Aiškiai matome hibridinio karo apraiškų.
Turime suprasti, kad režimas veikia visomis priemonėmis – jeigu ilgą laiką prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos nefiksavome valstybės sienos pažeidimų, nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų, jau praeitą savaitę vėl prasidėjo migrantų atakos. Šiandien situacija kol kas kontroliuojama, jų nėra labai daug, bet tai rodo, kad režimas nori paveikti mūsų institucijas, mūsų valstybę“, – kalbėjo VSAT vadas.
Prašė kantrybės
Antradienį VSAT vadas kartu su Policijos generaliniu komisaru Arūnu Paulausku Seime susitiko su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovais ir atsakinėjo į politikų klausimus.
Prieš klausimų seriją policijos vadas A.Paulauskas pasidžiaugė pasiektais rezultatais pažabojant kontrabandą, tačiau tuo pačiu prašė politikų ir visuomenės kantrybės – greičiausiai reaguojant į premjerės Ingos Ruginienės pirmadienį išsakytą prašymą dėl didesnio policijos įsitraukimo.
„Šiais metais turime rekordinius rezultatus, kada iš nelegalios apyvartos esame išėmę beveik 5,5 milijono pakelių nelegalių cigarečių. Dėka profesionalaus pasieniečių darbo matome naują tendenciją – nelegalių fabrikų statybą Europos Sąjungos viduje. Lietuva nebuvo išimtis.
Šių metų pavasarį pavyko Kauno rajone identifikuoti vieną iš gamyklų, sulaikyti asmenis ir išimti milžiniškus kiekius nelegalių rūkalų. Tai dar kartą indikuoja, kad kontrabandos būdu rūkalus gaminti darosi vis sunkiau ir sunkiau“, – kalbėjo A.Paulauskas.
Tuo metu kalbėdamas apie dabartinę kontrabandos balionų krizę A.Paulauskas pastebėjo, kad tam tikri pirminiai tarpiniai rezultatai jau buvo, prieš savaitę pavyko sėkminga operacija, tačiau jis akcentavo, kad tai – tik viena iš tarpinių grandžių.
„Reikia aiškiai suvokti, kad organizuotas nusikalstamumas – o vis dėlto tai yra organizuotas nusikalstamumas, nes nekalbame apie tuos, kurie važiuoja susirinkti, bet tai yra organizatoriai, tai yra tie žmonės, kurie puikiai geba naudoti moderniausius konspiracijos metodus, todėl įrodymų rinkimas yra be galo komplikuotas, apsunkintas ir ilgalaikis procesas.
Todėl iš anksto noriu paprašyti nereikalauti labai greitų, staigių rezultatų, o dažnu atveju reikia apsišarvuoti kantrybe tam, kad tam tikri asmenys 100 proc. galėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir būti nuteisti baudžiamąja tvarka“, – prašė A.Paulauskas.
Turėjo prašymų
Tačiau LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kantrybės lieka vis mažiau.
„Visi suprantame kontekstą – jį matome vakarais, girdime pranešimus: aviacijos stabdymas, piliečių pasipiktinimas, ir tos kantrybės, matyt, visuomenei stinga arba apima tokia bejėgystė.
Logika tokia: mes veikiame politinėmis, diplomatinėmis priemonėmis, viekiame prieš šį režimą, jo nepalaikome, jo nelegitimizuojame, ir suprantame, kad yra politinis – diplomatinis veikimo kelias, bandant deeskaluoti situaciją ir su įstrigusiais vežėjais, ir su kontrabandiniais balionais ir ją kažkaip spręsti“, – kalbėjo M.Sinkevičius.
Visgi, LSDP pirmininkas akcentavo, kad būtent policija ir pasieniečiai, kitos atsakingos tarnybos turi pajėgumus užkardyti situaciją Lietuvos teritorijoje.
„Kaip jums padėti, kad jūs padėtumėte mums? Kaip galėtume kartu, bendromis pastangomis užkardyti gavėjus?“ – klausė M.Sinkevičius.
„Kokių resursų, kokių injekcijų, ar žmogiškųjų, ar finansinių, ar technologijų, kad vis dėlto tas gavėjų ratas būtų susiaurintas tiek, kad biznis siuntinėti čia kažką būtų be ekonominės logikos?“ – pridūrė jis.
M.Sinkevičiaus teigė norintis patikinimo, kad vyksta intensyvūs darbai ir kad bus realizuoti tyrimai – ir ne kažkada, o greitai.
„Nes kantrybė ir politikų ne begalinė, o visuomenės – tuo labiau, ypač tų, kurie prieš Kalėdas planuoja savo išvykas, ir nebežino, ką planuoti ir ko tikėtis“, – nurodė LSDP pirmininkas.
R.Liubajevas patvirtino turintis prašymą didžiausiai seimo frakcijai – socialdemokratams.
VSAT vadas nurodė, kad pirmiausiai Seimo nariai galėtų prisidėti prie teisinės bazės tobulinimo, pagalbą pasieniečiams teisinėmis priemonėmis kovoti su organizatoriais. Taip pat R.Liubajevas prašė Seimo narių palaikymo vidaus reikalų ministro parengtam siūlymui dėl civilinio konfiskavimo sistemos tobulinimo. Tuo pačiu R.Liubajevas akcentavo ir žmogiškųjų resursų poreikį.
