KAM: kariuomenės garažus papildė krautuvai, buldozeriai, visureigiai ir kitos priemonės

2025 m. lapkričio 25 d. 20:40
Kariuomenės logistinius pajėgumus papildė ekskavatoriniai krautuvai, buldozeriai, sunkvežimiai, visureigiai bei kitos priemonės, praneša Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Kaip teigiama ministerijos pranešime, kariuomenės garažus taip pat papildė dviejų modifikacijų „Mercedes-Benz G-klasės“ visureigiai. Dalis jų yra medicininės paskirties. Visureigių pirkimas vykdomas pramoninio bendradarbiavimo būdu, o jų antrojo etapo gamyba atlikta Lietuvoje.
Iš viso šių visureigių įsigijimo vertė siekia apie 14 mln. eurų.
Ekskavatorinių krautuvų vertė siekia daugiau kaip 230 tūkst. eurų, o buldozeriai su priedais įsigyti už pusę milijonų eurų. Sunkvežimių vertė – apie 6 mln. eurų.
Kariuomenei pristatyti ir mobilūs remonto konteineriai, skirti šarvuotajai technikai. Jie įsigyti per NATO aptarnavimo ir pirkimo agentūrą (NSPA), o bendra jų vertė viršija 3 mln. eurų.
Sandėliai taip pat pildomi ir antidroniniais šautuvais, kurių įsigijimo vertė daugiau kaip 400 tūkst. eurų.
Taip įsigyjamos ir dujokaukės bei filtrai. Šių priemonių bendra vertė sudaro daugiau kaip 2,5 mln. eurų.
ELTA primena, kad Vyriausybė gynybai kitų metų biudžete yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų – 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
