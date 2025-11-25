Nuo kitų metus šauktinius rengs ir Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos

„Mūsų durys atviros savanoriškai ateinantiems, talentingiems ir aukštą potencialą turintiems jaunuoliams. Specialiųjų operacijų pajėgos suteikia unikalią erdvę augti, įgyti vertingų, specifinių žinių bei gebėjimų. Tarnyba čia – tai proga pažinti save, praplėsti galimybių ribas ir sustiprėti esant sudėtingoms sąlygoms“, – kariuomenės pranešime cituojama SOP vadas pulkininkas Darius Milašius.
Pabrėžiama, kad tarnybą SOP pasirinkę kariai bus ruošiami kaip parašiutininkai, dronų operatoriai, o taip bus specializuotai rengiami kaip veikti vidaus vandens telkiniuose ir t. t.
Pažymima, kad šia galimybe galės pasinaudoti tik tie į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami asmenys, kurie sėkmingai įveiks atranką. Tuo metu kandidatai, kurie neįveiks atrankos, tarnybą galės atlikti kituose kariuomenės daliniuose.
Atrankoje norintys dalyvauti šauktiniai turės užpildyti anketą ir pasirinkti atitinkamą tarnybos būdą. Anketą užpildę asmenys iki 2026 m. balandžio 17 d. turės pasitikrinti sveikatą Karinės medicinos ekspertizės komisijoje.
Jeigu komisija nuspręs, kad asmuo yra tinkamas tarnauti, 2026 m. balandžio 18 d. kandidatai privalės dalyvauti atrankoje į Specialiųjų operacijų pajėgų pradinę karo tarnybą. Įveikus atranką, šių asmenų tarnyba prasidės 2026 m. rugsėjo 9 d. ir truks devynis mėnesius.
Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs asmuo įgis karinį parengtumą, po kurios galės dalyvauti atrankoje į SOP ir tarnauti kaip profesinis karys. Jis taip pat galės tęsti karjerą kituose kariuomenės vienetuose.
Norintys kandidatuoti tarnauti Specialiųjų operacijų pajėgose negali būti įtariamieji ar kaltinamieji, taip pat atlikę laisvės atėmimo bausmę.
SOP yra viena iš keturių Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšių, kurios vykdo sudėtingas, didelės rizikos ir strateginės svarbos užduotis tiek taikos, tiek karo metu. Pagrindines užduotis apima specialioji žvalgyba, tiesioginiai veiksmai ir karinė parama.
Į privalomąją karo tarnybą šaukiami Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 22 metų. Tarnybą atlikti savo noru yra galimybė iki kol asmeniui sueina 39 metai. Kandidatai turi atitikti bendruosius sveikatos būklės reikalavimus.