Po žurnalistinio tyrimo apie sklypus – pirmoji Š. Matijošaičio reakcija

Į šį tyrimą feisbuke kaipmat vaizdo įraše sureagavo Šarūnas Matijošaitis.
„Nu ką, tyrėjai? Visus triusikus išplovėt? Jungtinės pajėgos / organizuota grupė: Kauno konservatoriai, „Kas vyksta Kaune“, „Siena“, Šarūnas Černiauskas, Andrius Tapinas, „Laisvės TV“ – prie tyrimo dirbo 14 žmonių... Kai griebiesi paskutinio šiaudo...
Man labai gaila, kad tokie žmonės bando valdyti Lietuvą. Aš nieko nepavogiau. Kaip matot, laisvėje dar. P.S. Bus dar apie ką rašyti greitu metu, nemiegokit, nepraleiskit“, – prie vaizdo įrašo rašė Š.Matijošaitis.
Vaizdo įraše matyti, kad Š. Matijošaitis stovi prie Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos būstinės Kaune. Visą žurnalistin tyrimą galite paskaityti čia.
Pirmadienį vakare paskelbtame tyrime aptariama istorija kaunietės, kuri drauge su broliu ir seserimi atgavo sovietmečiu nusavintas žemes gimtuosiuose Vičiūnuose, Molėtų ir Ignalinos rajonuose. Tačiau minėtų žemių ji nebeturi. Vertingiausios žemės tuoj po nuosavybės atkūrimo perleistos Š. Matijošaičiui.
Dalis Š. Matijošaičio supirktų sklypų buvo suformuoti Kauno miesto savivaldybės, kurią kontroliuoja jo tėvo vadovaujamas judėjimas „Vieningas Kaunas“. Be to, minėtai kaunietei nuosavybės atkūrimo procesuose atstovavo su Matijošaičių šeimos verslu susijusi teisininkė.
