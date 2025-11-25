Pas protestuojančius pareigūnus atėjęs ministras ant scenos uždainavo, skambėjo šūksniai „Gėda!“

Būtent antradienį statutiniai pareigūnai Nepriklausomybės aikštėje susirinko ne šiaip sau – ant Seimo stalo šiandien dar kartą nugula kitų metų valstybės biudžeto projektas.
Laukia pirmasis jo svarstymas.
Maždaug apie pusę vienuoliktos šalia Seimo susibūrė keli šimtai pareigūnų, tarp kurių – policijos pareigūnai, pasieniečiai, viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, aplinkosaugininkai.
Gauna vos 1000 eurų „į rankas“
„Popierinis biudžetas – popierinis saugumas“, – tokią žinią valdantiesiems nusiuntė protestuojantieji, rankose laikydami ir pareigūnus, pagamintus iš kartono.
„Vidinis saugumas yra lygiai toks pat svarbus, kaip ir išorinis valstybės saugumas. Saugumas prasideda nuo vidaus.
Jeigu pasieniečiai, policininkai gyvena ant skurdo ribos, tai ko norėti? Žalieji žmogeliukai pirmieji susidurs su mumis, o finansavimo nėra“, – portalui Lrytas sakė vienas proteste sutiktas pasienietis.
Jis prisipažino „į rankas“ gaunantis kiek daugiau nei tūkstantį eurų per menėsį.
„Čia dėl to, kad yra dar kažkiek stažo. O po pasieniečių mokyklos atėjęs ir 900 negauna“, – aiškino pasienietis.
Ar pareigūnams pavyks pasiekti tai, ką jau pavyko pasiekti ir prieš savaitę protestavusiems mokytojams, anot jo, sunku pasakyti, bet bandyti reikia.
„Kai Ukrainoje 2014 metais prasidėjo karas, atsirado lėšų kariuomenei, bet vidaus tarnyba kaip visada būdavo ant skurdo ribos. Tai ar pavyks – nežinau, bet ateiti ir reikalauti reikia“, – sakė pasienietis.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Dalia Jakutavičė svarstė, kad pasistengę valdantieji tikrai galėtų finansavimą padidinti.
„Kol kiti ruošiasi kariauti, šitie žmonės kiekvieną dieną saugo mūsų saugumą. Tai mes esame su jais, už juos ir kad Seimas visgi atrastų pinigėlių, kurių labai trūksta pareigūnams“, – Lrytas sakė D.Jakutavičė.
„Labai pasistengus viskas įmanoma“, – pridūrė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė.
Protestą pareigūnai pradėjo nuo Tautiškos giesmės, vėliau sekė ir bendražygių kalbos.
„Stoviu čia priminti, kad mes esame tie sargai, kurie saugojame, kas benutiktų. Beatodairiškai neriame į vandenį, į ugnį, stojame prieš kulką, peilį.
Retas kuris susimąsto, ką reiškia tarnauti Tėvynei. Retas susimąsto, ką reiškia apsivikti uniformą, kuri nėra tik rūbas.
Mes esame davę priesaiką, kiekvienas. Mes esame nusipelnę, kad mus vertintų. Mes esame nusipelnę, kad mūsų darbdavys žinotų, ką mes darome, kokia mūsų misija, nes tarnyba yra gyvenimo būdas. Tai yra įaugę į kraują“, – nuo scenos sakė Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos (LPDPS) pirmininkė Ineta Kursevičienė.
Anot jos, politikams yra labai nepatogu, kad pareigūnai susirinko prie Seimo, bet ragino kolegas laikytis dar griežčiau ir būti aštresniems.
„Jūs nebijokit – iškelkit plakatus, iškelkit vėliavas, iškelkit rankas, sukelkit triukšmą – mes turim parodyti, kad mums ne tas pats. Gėda“, – šūktelėjo I.Kursevičienė, netrukus įgarsinusi ir pareigūnų istorijas.
„Policininkas, 32 metai stažo – 1200 eurų, Andrius, stažas 32 metai – 1400 eurų, 29 metai, Jurijus – 1500 eurų į rankas. Miglė, 12 metų – 900 eurų į rankas“, – vardijo ji.
„Aš pati, 24 metai 11 mėnesių stažo policijso patrnyboje, paskutinis mano atlyginimas buvo beveik 1400 eurų į rankas. Už 24, beveik 25 tarnybos metus“, – kalbėjo Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.
V.Kondratovičius uždainavo
Protestuojantiems pareigūnams žinią antradienį Seime nusiuntęs socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tikino, jog Vyriausybė deda visas pastangas, kad būtų atliepti pareigūnų lūkesčiai. Tačiau, pažymėjo M.Sinkevičius – finansinės galimybės yra ribotos.
„Vyriausybė, premjerė su finansų ministru ieško būdų, kaip atliepti pareigūnų lūkesčius. Natūralu, kad mes dabar kviečiamės pareigūnus, turime jiems lūkesčių, natūralu, kad ir pareigūnai turi lūkesčių valdžiai, tai manau, kad reiktų dėl tų lūkesčių susiderinti“, – kalbėjo partijos lyderis.
„Pinigų yra tiek, kiek yra, ir reikės balansuoti tarp visų socialinių grupių: ir švietimiečių, ir pareigūnų, statutinių pareigūnų, ir jų norus tenkinti maksimaliai, bet atsiremiant į piniginės storį, biudžeto storį, biudžeto dydį. Čia nėra tas pratimas, kur abra kadabra ir pinigai atsiranda“, – akcentavo M.Sinkevičius.
Proteste pasirodė ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiesa, su pareigūnais jis pasisveikino uždainuodamas grupės „Rondo“ dainą „Aukštumos“
„Jei jūs manim patikėsit, bus gerai, gerai, gerai jums bus“, – dainavo ministras, bet jo klausę pareigūnai V.Kondratovičiui ėmė švilpti, šaukė „Gėda!“
„Tikrai atėjau išklausyti jūsų, su pagarba. Manau, tas dialogas reikalingas ir Vyriausybei, ir Seimui. Jūsų dėka mes esame viena iš saugiausių šalių Europos Sąjungoje.
Taip, šiandien geopolitinė situacija yra tokia, kokia yra, yra gal viena iš sudėtingiausių per paskutinius 30 metų“, – kalbėjo V.Kondratovičius.
Anot Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS), protesto akcija nukreipta prieš valdančiųjų rengiamą šalies biudžeto projektą, kuriuo statutinių pareigūnų atlygiui numatyta skirti 24,1 mln. eurų.
Anksčiau skelbta, jog proteste ketina dalyvauti apie 1 tūkst. Lietuvos statutinių pareigūnų ir beveik 2,5 tūkst. jų vietas užimti pasiruošusių popierinių pareigūnų.
Kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti iš viso numatyta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.).
Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau pareigūnų profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų, o statutinėms įstaigoms iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.
