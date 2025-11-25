R. Žemaitaitis: Lietuva bus priversta šnekėtis su Baltarusija politiniu lygmeniu

„Be pokalbių diplomatiniame lygmenyje jis (kontrabandinių balionų klausimas – ELTA) yra nebeišsprendžiamas“, – Eltai antradienį Seime teigė politikas.
„Manau, kad Lietuva bus priversta sėstis, tartis ir šnekėtis su Baltarusija politiniu lygmeniu“, – dėstė jis.
„Aušriečių“ lyderis toliau kritikuoja Ministrų kabineto sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija bei tikina, neva už tai yra atsakingas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot R. Žemaitaičio, kontrabandinių balionų krizę buvo galima spręsti kitais būdais.
„Sienos uždarymas buvo pats blogiausias sprendimas ir šioje vietoje yra Kęstučio Budrio atsakomybė, nes užsienio reikalų ministras žaidžia savo asmeninį, o ne valdančiosios daugumos ir Vyriausybės žaidimą. Dabar tas sprendimas jau yra tapęs politiniu instrumentu“, – teigė „aušriečių“ lyderis.
„Vietoje to, kad uždarytų sienas, galėjo šią problemą išspręsti pasitelkus kariuomenę, kaip Lenkija pasitelkė sienos ir geležinkelio apsaugą. Buvo galima pasitelkti mokslo technologiją ir lazerių pagalba tuos balionus numušinėti, dabar žaidimas labai gražus gaunasi“, – dėstė politikas.
Mano, kad vežėjai tapo nekvalifikuotų politikų įkaitais
Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei anksčiau laiko atidarius sieną, Lietuvos bendrovių vilkikai toliau lieka įkalinti Baltarusijos stovėjimo aikštelėse. Tą Eltai antradienį patvirtino vežėjų asociacijos „Linava“ bei Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) vadovai.
Anot „Nemuno aušros“ pirmininko, pasienyje įstrigę vežėjai tapo ne tik susiklosčiusios situacijos, bet ir neva nekvalifikuotų politikų priimtų sprendimų įkaitais.
„Sienas mes atidarėme, bet neleidome daryti mokėjimų bankiniu pavedimu, kad vežėjai susimokėtų už automobilių saugojimą ir juos išsivežtų (…). Todėl visą laiką prieš priimant sprendimą, reikia galvoti, kokios bus pasekmės. Jeigu panaikiname sienos ribojimus, automatiškai turime leisti, kad būtų atsiskaitymas, automobilių grąžinimas“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Jie (vežėjai – ELTA) yra įkaitai nekvalifikuotų politikų, kurie neturi ekonominio supratimo, kurie nežino, kaip yra daromas verslas ir, kad ekonomika yra valstybės sudėtinė dalis, nes dabar mes prarandame vežėjus, nes jie dabar veža prekes per Lenkiją (…). Dabar vėl yra sakoma, kad uždarysime, neuždarysime sieną, tai netgi nauji vežėjai, kurie pasikrauna prekes ir dabar išvažiavo į Baltarusiją ir rytoj turi grįžti – jie sako palaukite, o gal vėl sienas uždarysite“, – dėstė politikas.
Politikas teigia, kad „Nemuno aušros“ frakcija susiklosčiusią situaciją su vežėjų atstovais aptars ketvirtadienį.
Kaip skelbta, suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Tiesa, praėjusią savaitę PKP punktai buvo atverti, o šios savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė, kad jeigu situacija su Baltarusija nesikeis, gali būti priimtas sprendimas vėl uždaryti sieną.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraBaltarusija
Rodyti daugiau žymių