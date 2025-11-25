URM pareiškė protestą Baltarusijai dėl atsinaujinusių hibridinių atakų

„Baltarusijos atstovas informuotas apie pastarosiomis dienomis fiksuotus Lietuvos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos teritorijos, kuriuos Lietuvos pusė traktuoja kaip grėsmę nacionaliniam saugumui ir civilinei aviacijai. Taip pat pabrėžta, kad dėl incidentų lapkričio 20 ir 23–24 d. buvo priverstinai sustabdyta tarptautinio Vilniaus oro uosto veikla“, – pranešime nurodė ministerija.
Institucijos teigimu, Baltarusija buvo paraginta nedelsiant imtis priemonių, kad tokie pažeidimai nesikartotų, taip pat spręsti pastarosios teritorijoje sulaikytus ir į Lietuvą neišleidžiamus Europos Sąjungoje registruotus vilkiku.
Priešingu atveju, ministerija pažymi, Lietuva pasilieka teisę atnaujinti valstybės sienos kirtimo ribojimus ar pritaikyti papildomas atsako priemones.
Kaip skelbta, sekmadienį Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
