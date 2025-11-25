V. Šiliauskas anksčiau laiko paleidžiamas į laisvę, jo skundas patenkintas, Eltai pranešė teismo atstovė Eglė Mažuolė. Nutartis yra neskundžiama.
V. Šiliauskui nuosprendžiu teismas buvo skyręs kalėti 3 metus ir 4 mėnesius, jis už grotų pateko pernai vasario pabaigoje, įsiteisėjus nuosprendžiui.
Per ikiteisminį tyrimą V. Šiliauskas buvo suimtas apie du mėnesius, šis laikas yra įskaičiuojamas į bausmės laiką, todėl už grotų jis realiai praleido nepilnus dvejus metus. Už korupciją nuteistas aukštas pareigas ėjęs į laisvę turėjo būti paleistas tik 2027 m. gegužę.
Teismas V. Šiliausko skundą dėl lygtinio paleidimo nagrinėjo jau trečią kartą.
Lygtinio paleidimo komisija rugsėjo 26 dieną priėmė nutarimą netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo.
Komisijos nutarime nurodyta, jog nors nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika pagal „OASys“ metodiką vertinama kaip žema, tačiau tai dar nėra absoliutus pagrindas lygtinio paleidimo taikymui.
Nutarime akcentuojama, jog nuteistasis viso proceso metu minimizavo savo vaidmenį, vengė išsamiai atskleisti nusikaltimo faktines aplinkybes, nepripažino dalies inkriminuotų aplinkybių (kad reikalavo kyšio), savo parodymus derino prie byloje objektyviai nustatytų aplinkybių, kaltę pripažino tik surinkus jo kaltę pagrindžiančius duomenis.
„Per 5 paskutinius metus ne kartą yra baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimus, paskirtos baudos sumokėtos. Minėti pažeidimai ir padarytas nusikaltimas rodo nuoseklų ir ilgalaikį visuotinai priimtų normų nepaisymą.
Padarytas nusikaltimas ir daugkartiniai kelių eismo taisyklių pažeidimai byloja apie nuteistojo ilgalaikę savanaudišką orientaciją, ignoruojant vertybinį aspektą. Šiuo metu nėra duomenų apie kokybinį mąstymo elgesio ir nuostatų pokytį, sąlygojantį nusikalstamo elgesio recidyvo rizikos valdymą.
Nuteistasis pasižymi problemų identifikavimo stoka, problemų sprendimo įgūdžių stoka, nesuvokia savo padarytų nusikaltimo pasekmių“, – rašoma komisijos nutarime.
Po šio komisijos nutarimo V. Šiliauskas kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, šis nuteistojo skundo netenkino ir minėtą Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą paliko galioti.
Tada nuteistasis kreipėsi į Kauno apygardos teismą.
Kauno apygardos teismas mano, kad laisvėje V. Šiliauskas elgsis atsakingai
Kauno apygardos teismas savo sprendimą paleisti V. Šiliauską anksčiau laiko motyvavo tuo, kad V. Šiliauskas anksčiau nėra teistas, laisvės atėmimo bausmę atlieka pirmą kartą. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, rodo, kad, net įvertinus, kad jis yra nuteistas už sunkaus nusikaltimo padarymą, jo kriminalinio elgesio nuostatos, nusikalstamo gyvenimo būdo įpročiai nebuvo tvirtai susiformavę. Be to, jis turi šeimą ir nuolatinę gyvenamąją vietą, gyvenimo sąlygos nėra kriminogeninis veiksnys pakartotinai nusikalsti.
„Teismas, įvertindamas nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, pažymėjo, kad nuteistajam drausminių nuobaudų neskirta, bausmės atlikimo metu administracinių nusižengimų ar poveikio priemonių taip pat skirta nebuvo, už ankstesnius administracinius nusižengimus skirtos baudos yra sumokėtos.
Kauno kalėjimo viršininko sprendimu už nepriekaištingą elgesį ir nusikalstamų rizikos mažinimą nuteistajam skirta skatinimo priemonė. Be to, tai, kad nuteistasis buvo perkeltas į atviro tipo bausmės atlikimo vietą Kauno kalėjime (atviruosius namus), teismo vertinimu, akivaizdžiai rodo, kad bausmės atlikimo vietos administracija stebėjo teigiamus nuteistojo socializacijos pokyčius“, – paskelbė teismas.
Kauno apygardos teisėjas Aurelijus Rauckis konstatavo, kad apylinkės teismas formaliai vertino bylos įrodymus, nepagrįstai sprendė, kad nėra stebimas akivaizdus nuteistojo nusikalstamo elgesio pokytis.
„Šiuo atveju nuteistojo asmens byloje surinkti duomenys neabejotinai pagrindžia, kad Vilius Šiliauskas deda pastangas teigiamai savo elgesio korekcijai ir resocializacijai, jam nėra būdingas smurtinis, agresyvus elgesys.
Teismo vertinimu aptartos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Vilius Šiliauskas yra nusiteikęs pozityviems pokyčiams, o jo pastaruoju metu stebimas pažangus teigiamas elgesys laisvės atėmimo įstaigoje leidžia manyti, kad, ir būdamas laisvėje, jis elgsis atsakingai.
Pripažintina, kad ne tolesnis buvimas įkalinimo vietoje darytų didesnę įtaką, siekiant pozityvaus nuteistojo elgesio ir ateityje, jo resocializacijai, o pirmenybė turi būti teikiama jo pasitaisymui, būnant laisvėje“, – rašoma teisėjo nutartyje.
Nutartyje taip pat pažymėta, kad nuteisto asmens lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos nėra jo atleidimas nuo paskirtos bausmės – lygtinai paleistas asmuo yra prižiūrimas ir stebimas, jo nauji teisės pažeidimai ar probacijos sąlygų nevykdymas gali nulemti lygtinio paleidimo taikymo panaikinimą ir asmens grąžinimą į laisvės atėmimo vietų įstaigą likusios bausmės dalies atlikimui.
Du kartai buvo nesėkmingi
Pirmą kartą V. Šiliausko skundą dėl lygtinio paleidimo netaikymo Kauno apygardos teismas atmetė pernai rugsėjį, vėliau šiemet balandį.
ELTA primena, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) septynių teisėjų kolegija konstatavo, kad būtent Lietuvos apeliacinis teismas V. Šiliauskui paskyrė tinkamą bausmę – šis teismas skyrė 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, asmuo vykdė tyčinį nusikaltimą prieš valstybės tarnybą. Pirmosios instancijos teismas aukštas pareigas ėjusiam valdininkui buvo skyręs baudą.
Be to, LAT konstatavo, kad V. Šiliausko prisipažinimą laikyti nuoširdžiu negalima, nes jis kaltu prisipažino tada, kai buvo surinkti bylos įrodymai.
Bylos duomenimis, V. Šiliauskas 2021–2022 m. tiesiogiai reikalavo ir paėmė iš bendrovės „Autokausta“ vadovo Juozo Kriaučiūno kyšius. Kyšių suma, anot teisėsaugos, siekė 260 tūkst. eurų. Anksčiau skelbta, kad kyšiai buvo imami už palankumą ateityje ir teisėtą veikimą, priimant sprendimus, susijusius su Kauno miesto savivaldybės ir „Autokaustos“ sutarčių vykdymu ir jų administravimu.
V. Šiliauskas pripažino savo kaltę, gailėjosi. Jis teisme aiškino, kad siekė iš V. Kriaučiūno gauti apie 300 tūkst. eurų, nes už tokią sumą esą planavo įsigyti namą Ispanijos saloje Tenerifėje.
Teismo nuosprendžiu iš V. Šiliausko buvo konfiskuoti kratos metu rasti 240 tūkstančių 930 eurų. Jie jau perduoti valstybei.