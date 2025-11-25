Lietuvos dienaAktualijos

Vilniuje išniekinta Laisvės gynėjo V. Vaitkaus atminimo lenta

2025 m. lapkričio 25 d. 07:46
Lrytas.lt
Vilniuje, Lazdynų rajone, rasta išniekinta Lietuvos laisvės gynėjo Vytauto Vaitkaus atminimo lenta – ant jos nupiešta svastika.
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį apie 15 val. Architektų gatvėje, pastebėta, kad ant Lietuvos laisvės gynėjo Vytauto Vaitkaus atminimo lentos vyšninės spalvos dažais nupiešta svastika.
Surinkta medžiaga dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
ELTA primena, kad V. Vaitkus – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. Sausio 13-osios aukų. Jis žuvo per Sovietų Sąjungos karinę agresiją prieš atkurtą Lietuvos valstybę. 1991 m. Sausio 13-osios naktį, gindamas Televizijos bokštą Vilniuje, buvo nušautas. Jam buvo 47-eri.
1998 m. atidengta atminimo lenta prie namo Architektų g. 105, kuriame gyveno V. Vaitkus.
svastikaatminimo lentaVytautas Vaitkus

