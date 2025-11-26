Buvusio kariuomenės vado V. Rupšio byloje liudytojų apklausos bus tęsiamos gruodį

Teisme trečiadienį buvo tęsiamos gydytojų apklausos. Liudijo Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių sveikatos priežiūros sektoriaus Odontologijos skyriaus filialo Kauno įgulai viršininkė Vitalija Ačienė, minėtos tarnybos odontologo padėjėja Aušra Čibirauskienė ir tarnybos Karių visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus viršininkas Irmantas Ambrazevičius.
Liudytojų apklausos bus tęsiamos gruodžio 4 dieną.
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla susijusi su 2022 m. liepos įvykiais, kai V. Rupšys kreipėsi į tuometinį Karo medicinos tarnybos odontologą Šarūną Ratkų ir pranešė apie komandiruotėje patirtą traumą. Š. Ratkus dabar teisiamas kartu su V. Rupšiu.
Generolas V. Rupšys kaltinamas neteisėtai gavęs sveikatos paslaugas – jam buvo sudėti dantų implantai, kurie buvo apmokėti kariuomenės lėšomis.
Š. Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.
Kaltinamieji kaltės nepripažįsta.
Naujienų portalas „Delfi“ pernai pranešė, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl V. Rupšio dantų implantų, apmokėtų kariuomenės lėšomis. Skelbta, jog pavasarį Krašto apsaugos ministerija sulaukė skundo dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų.
Lietuvos kariuomenėValdemaras RupšysKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių