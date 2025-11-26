I. Ruginienė apie siūlymus įvesti nacionalines sankcijas Baltarusijai: pasiliekame tai kaip kraštutinę priemonę

„Mes pasiliekame tai kaip kraštutinę priemonę. Šiai dienai dar intensyviname įvairias priemones. Tikrai daug nuveikta. Nepamirškime, kad atidarėme sienas, bet jas galime ir vėl uždaryti“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.
„Tikrai reaguosime į Baltarusijos veiksmus, jeigu nebus paleisti vilkikai, jeigu neatsiras geranoriškumas, kurį matėme uždarant sienas, jeigu jis nesugrįš, imsimės vis griežtesnių ir griežtesnių veiksmų. Tie svarstytini variantai yra įvairūs“, – akcentavo Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Kęstutis Budrys
Rodyti daugiau žymių