J. Olekas palaiko siūlymą supaprastinti LRT vadovo atleidimą: pakeitimai galėtų būti priimti

„Reikia įsivertinti audito medžiagą, o vadovų skyrimas ar atleidimas, manau, kad turėtų būti panašus, kaip ir kitose organizacijose. Man atrodo, kad ten yra tokių labai didelių apribojimų, kurie, sakyčiau, padaro labai sudėtingą LRT tarybos darbą, kurie yra atsakingi už to vadovo paskyrimą ir atleidimą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
„Tie pakeitimai galėtų atsirasti ir galėtų būti priimti, kad LRT taryba galėtų atlikti jai numatytas funkcijas“, – akcentavo jis.
Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją.
ELTA primena, kad siekiant užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir didesnį skaidrumą, grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą.
Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
