J. Olekas sako, kad biudžete turėtų būti rasta papildomų milijonų pareigūnų, pedagogų atlyginimams

Seimas antradienį Vyriausybei grąžino tobulinti biudžeto projektą, kuriam parlamentarai registravo daugiau nei 1 mlrd. eurų papildomų išlaidų reikalaujančių siūlymų.
„Manau, kad iš esmės taip, (…) matau, kaip po truputį einama prie bendro sutarimo ir tikiuosi, kad tas sutarimas bus pasiektas, iš dalies tie poreikiai bus finansuojami“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas.
„Milijardo tikrai nebus rasta, bet kažkiek milijonų tikrai bus perskirstyta“, – tikino jis.
Antradienį prie parlamento protestavę statutiniai pareigūnai teigė, kad jiems iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų, o dabar biudžete numatytas atlyginimų augimas yra nepakankamas.
Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, kad biudžete pavyko rasti papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui.
Pasak J. Oleko, atsiranda vis daugiau sutarimo diskutuojant su skirtingomis interesų grupėmis, o iki antrojo biudžeto svarstymo Seime gruodį projektas bus patikslintas, kad labiau atlieptų gyventojų lūkesčius.
„Ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų medikai, ar pareigūnai – man atrodo, mes tikrai randame tą sutarimą, kai kurios detalės dar reikalingos patikslinimo, bet manau mes tikrai iki gruodžio 9 d. dar tuos patikslinimus turėsim ir tikrai turėsim gerą 2026 metų biudžetą“, – teigė Seimo vadovas.
Valstybės biudžeto projekte numatytos valstybės biudžeto pajamos kitais metais augs iki 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų (neįskaitant Europos Sąjungos lėšų).
Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs iki 45,1 proc. nuo BVP, grynosios valstybės išlaidos didės 5,2 proc. (2,39 mlrd. eurų).
Biudžetas Seimo salėje svarstomas dviem stadijomis.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Švietimo
Rodyti daugiau žymių