Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kviečia visuomenę apsilankyti unikalioje mantijų parodoje

Paroda ir Europos šalių teisėjų mantijų ekspozicija Lietuvos Aukščiausiajame Teisme duris lankytojams atvers gruodžio 8 d. ir veiks dvi savaites – iki gruodžio 22 d.
Teismo svečiai turės galimybę susipažinti su pirmaisiais Aukščiausiojo Teismo veiklos dešimtmečiais atkūrus nepriklausomybę ir išgirsti apie 35 svarbiausias išnagrinėtas Teismo bylas per trisdešimt penkerius nepriklausomybės metus.
Lankytojai taip pat turės galimybę pamatyti teisėjo priesaikos tekstą, senąsias bylas, apžiūrėti tarpukario Lietuvos teisės leidinius, tarpukario laikų teisėjo plaktuką, kuris, šiandien nors ir nebenaudojamas, vis dar išlieka vienu ryškiausių teisingumo simbolių. Tai – tik dalis eksponatų ir pasakojimų, laukiančių lankytojų.
Mantijų ekspozicijoje bus galima ne tik iš arti apžiūrėti ir palyginti Portugalijos, Kroatijos, Italijos, Lenkijos, Slovėnijos, Austrijos, Čekijos, Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Danijos, Estijos, Latvijos ir, žinoma, Lietuvos teisėjų mantijas, bet ir išgirsti įdomių istorijų apie jų kilmę.
„Kasmet gruodžio 15 d. minime Teismų dieną. Norime, kad ji būtų svarbi ne tik patiems teismams, bet ir visuomenei. Siekiame griauti mitą, kad teismai yra uždari, ir kuriame artimesnį, šiltesnį ryšį su žmonėmis. Tai – unikali paroda: iki šiol nieko panašaus Lietuvos teismuose nėra buvę. Džiaugiamės galėdami pristatyti ne tik Aukščiausiojo Teismo istoriją, bet ir kitų Europos valstybių teisėjų mantijas“, – sako Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė dr. Danguolė Bublienė.
Atsižvelgiant į teismo patalpų dydį ir siekiant užtikrinti sklandų lankytojų srautų valdymą, prieš atvykstant į parodą ir ekspoziciją būtina išankstinė registracija (tinklapyje lat.lt).
