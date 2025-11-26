Po kontrabandinių balionų antplūdžio – K. Budrio siūlymas dėl sankcijų

„Dabartinis įstatymas, kuris yra su ribojamosiomis priemonėmis Rusijai ir Baltarusijai, yra dėl agresijos prieš Ukrainą. (...) Pats klausimas, ar nevertėtų turėti nacionalinio įstatymo su nacionalinėmis sankcijomis už hibridinę veiklą vykdomą prieš Lietuvą yra labai savalaikis ir mes tai tikrai vertiname“, – žurnalistams Seime teigė K. Budrys.
„Mes tikrai kalbėsimės NSK posėdyje apie poreikį turėti nacionalines sankcijas, susijusias su šia situacija“, – akcentavo jis.
Visgi, ministras pabrėžė, kad šiuo klausimu Lietuva konsultuojasi su kitomis regiono valstybėmis.
„Tai turėtų būti sankcijos, kurių nėra Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Kitas svarbus kriterijus – kad jos būtų efektyvios. Reiškia po regioninių konsultacijų, tikintis ir kad regiono valstybės tą patį darytų. Mes ties tuo dirbame, aš jums galiu pasakyti tiek“, – sakė K. Budrys.
„Kai kurios šalys jau turi tokius režimus įsivedusios (…) Mes čia šiek tiek pataikymo prasme atsiliekame, bet tai yra kaip galimybė“, – pabrėžė jis.
Rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Baltarusija
Rodyti daugiau žymių