R. Kaunas apie amerikiečių karių likimą Lietuvoje: kol kas neturime jokių neigiamų žinučių

„Šiai minutei turime žinių, kad nėra blogų žinių. Visa šita infrastruktūra, investicija, plius mūsų priimančiosios valstybės paketo peržiūra (…) siunčia labai stiprius ženklus, kad mes nesame tik naudos, saugumo gavėjai, bet prie saugumo prisidedame ir patys“, – trečiadienį vykusiame Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių karinės infrastruktūros atidarymo renginyje žurnalistams sakė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
„Mes neturime jokių neigiamų žinučių, dirbame su savo sąjungininkais, stipriname Lietuvos gynybą, laukiame prisijungiant ir papildomų sąjungininkų“, – akcentavo jis.
Trečiadienį Pabradėje atidaryta nauja karinė infrastruktūra, skirta Lietuvoje dislokuotiems JAV kariams. Kompleksą sudaro trejos kareivinės, daugiafunkcis centras su sporto sale ir mokymo klasėmis, valgykla, techninio aptarnavimo zona ir kiti objektai.
ELTA primena, kad spalio pradžioje į Lietuvą atvykusi jau 12-oji JAV karinių pajėgų rotacija jau persikėlė į naują nuolatinę infrastruktūrą Pabradėje. Iki tol amerikiečių kariai buvo dislokuoti konteinerinėje „Herkaus“ stovykloje.