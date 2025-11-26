R. Žemaitaitis nepalaiko idėjos įvesti nacionalines sankcijas Baltarusijai: tai koalicijoje nederinta

„Aš nepalaikau, manau, kad Kęstutis Budrys neatliepia ir visiškai nereaguoja į politinį lauką. Kęstutis Budrys žaidžia asmeninį žaidimą, koalicijoje šitie dalykai yra nederinti“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio teigė R. Žemaitaitis.
„Rytoj (K. Budrys – ELTA) turėjo būti mūsų frakcijoje – vėl negali, artimiausiu metu pasakė gruodžio 5 d. gali ateiti. Politinis klausimas, ar Budrys atstovauja koalicijai, ar žaidžia savo žaidimą? Mano galva, per Budrį mes turime tokias problemas ir jos tęsiasi ketvirtą savaitę (...) Kai politikai neatsakingai prisižarsto ir dabar mes visi turime srėbti šitą košę. Ta košė Lietuvai kainuoja labai brangiai, vežėjams – dar brangiau“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, K. Budrys teigė, jog ketvirtadienį vyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje bus diskutuojama apie poreikį Lietuvai įsivesti nacionalines sankcijas dėl Baltarusijos režimo rengiamų hibridinių atakų.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
