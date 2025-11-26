Lietuvos dienaAktualijos

Skaudi netektis: Prancūzijoje mirė iškilus Lietuvos bičiulis

2025 m. lapkričio 26 d. 11:46
Lietuvos ambasada Paryžiuje
„Šiandien netekome Lietuvos draugo, iškilaus Prancūzijos piliečio, ilgamečio asociacijos Elzasas–Lietuva prezidento Philippe Edel“, – skelbiama Lietuvos ambasados Paryžiuje feisbuko puslapyje.
Philippe Edel daugiau nei tris dešimtmečius aktyviai puoselėjo Lietuvos kultūros sklaidą Prancūzijoje ir nuosekliai stiprino Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimą.
Philippe Edel vadovavo 1991 m. įsteigtai asociacijai Elzasas–Lietuva, inicijavo ir redagavo žurnalą „Cahiers Lituaniens“, supažindinantį prancūzakalbius su Lietuvos istorija, kultūra, literatūra ir menu. Jis taip pat parašė knygą „Louis Henri Bojanus.
Le savant de Vilnius“, atskleidusią istorinius Lietuvos ir Elzaso ryšius, bei aktyviai tyrinėjo ir viešino Lietuvos kultūros paveldą.
Philippe Edel nuopelnai buvo įvertinti Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino 1-jo laipsnio medaliu (2001), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2016) ir Europos Komisijos skiriama Irene Scizier Europos premija (1981).
Philippe Edel buvo ne tik Lietuvos draugas, bet ir tiltas tarp dviejų kultūrų, kurio darbai ir idėjos išliks gyvi mūsų bendruomenėse.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, artimiesiems ir visiems, kuriems jis buvo bendraminčiu ir bičiuliu. Tegul šviesus jo atminimas suteikia stiprybės šiuo sunkiu metu.
MirtisnetektisParyžius
