Telšiai eglę įžiebs ir gimtadienio torto žvakutes užpūs gruodžio 6 dieną!

„Miesto gimtadienį Telšiai švenčia prieš Kalėdas, kai žemė įsisupa į purius sniego patalus ir viskas aplinkui sužybsi įvairiaspalvėmis šviesomis, o namai pakvimpa meduoliais ir karšta kakava. Gruodžio 6 dieną Žemaitijos sostinė minės jau 234-ąjį savo gimtadienį ir kartu kviečia pasitikti gražiausias metų šventes.
Šiemet tradiciškai suspindės Katedros ir visa Turgaus aikštė, į kurią sugrįš kailiuką pakeitusi rekordininkė-didžiausia 8 metrų meškutė Lietuvoje. Atskleisiu paslaptį: ji sugrįš ne viena! O su kuo? Kad sužinotumėte – teks atvykti į Telšius ir pamatyti.“, – į renginius ragina atvykti Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus.
Aplink meškutę įsikurs Kalėdų miestelis, Kalėdų Senelio ambasada vyks koncertai. Kaip ir pernai, Kalėdų miestelis kvies ne tik įsigyti šventinių skanėstų, bet ir mėgautis pramogomis visai šeimai. Vaikai galės aplankyti Kalėdų Senelį, dalyvauti įvairiose veiklose ir džiaugtis žaidimų erdvėmis.
Telšiuose suspindės dvi miesto eglės: pagrindinė – Turgaus aikštėje, kita – Katedros aikštėje. Šalia Katedros aikštės – Vyskupų rūmų kiemelyje – tradiciškai lankytojus kvies bendruomenių puošta Eglučių alėja.
Kalėdinis miestelis veiks visą gruodžio mėnesį: kiekvieną savaitgalį (penktadieniais–sekmadieniais) Turgaus aikštėje vyks koncertai, edukacijos ir įvairūs užsiėmimai. Kalėdų miestelis taps ne tik pramogų vieta, bet ir šilumos, bendrumo bei žemaitiškų tradicijų centru.
Visą aktualią informaciją apie renginius, laikus ir naujienas rasite sekdami Telšių kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės „Facebook“ paskyras.
Šventinės nuotaikos, jaukumo ir stebuklo laukimo akimirkų pirmąjį gruodžio šeštadienį Telšiuose tikrai netrūks:
12 val. Turgaus aikštėje šurmuliuos prekybos ir amatų mugė.
14 val. Žemaičių muziejuje „Alka“ vyks iškilminga Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Gintalui ceremonija ir atidaryta paroda „Petras Gintalas: tarp meno ir poezijos“.
16 val. Turgaus aikštėje tradiciškai sušildys IX-oji šilumos ir gerumo šventė – NVO mugė, kurioje įvairios Telšių nevyriausybinės organizacijos kvies susipažinti su savo veikla, dalintis gerumu ir kurti bendrystės atmosferą.
16 val. – visus norinčius Žemaitijos turizmo informacijos centras pakvies leistis į ekskursiją po šventiškai pasipuošusią Žemaitijos sostinę. Tiesa, reikalinga registracija telefonu +370 618 63448. 18 val. – šventės kulminacija: Turgaus aikštėje bus įžiebta Telšių miesto Kalėdų eglė! Šventinę akimirką lydės Kalėdų Senelio pasirodymas, scenoje pasirodys „Rubino vaikai“ su nuotaikinga programa vaikams „Kalėdos, o senelis kosmose“, o vakarą užbaigs dainininkės Paulinos Paukštaitytės gyvo garso koncertas su grupe.
Dėkojame generaliniam šventės rėmėjui AB „Žemaitijos pienas“.
Kviečiame visus atvykti ir pasitikti šventinį laikotarpį kartu – su šviesa, muzika ir gera nuotaika!