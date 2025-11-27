Dėl siūlymo keisti LRT vadovo atleidimo tvarką buriama iniciatyvinė grupė

„Seimas šiandien valdančiųjų balsais įtraukė į darbotvarkę įstatymo pataisas, kurios paprastina LRT vadovo atleidimą, nors jų nė nebuvo parlamento sesijos darbų plane. Vos prieš kelias dienas dalies valdančiosios daugumos narių iš „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų registruota pataisa valdančiųjų balsais Seime stumiama įžūliu „buldozerio“ principu. Valdančiosios koalicijos frakcijos imasi beatodairiško ir skubaus svarstymo, nepaisydami žurnalistų organizacijų ir bendruomenės išsakytos kritikos dėl LRT politizavimo grėsmės“, – rašoma asociacijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Toks skubotas ir nepagrįstas procesas kelia rimtą grėsmę LRT nepriklausomumui ir pakerta valstybės demokratijos principus. Manome, kad tai rodo atvirą valdančiųjų ryžtą įgyti politinę įtaką sprendžiant, kas gali, o kas negali likti nacionalinio transliuotojo vadovo pareigose“, – akcentuojama įraše.
Dėl šių priežasčių, asociacijos atstovų teigimu, bus buriama iniciatyvinė grupė, kurioje siekiama sutelkti kitų organizacijų, žurnalistų ir piliečių atstovus protestui prieš siekį politizuoti visuomeninį transliuotoją.
„Žurnalistų profesionalų organizacija nedelsiant, šį vakarą imasi burti iniciatyvinę grupę, siekdama sutelkti kitas organizacijas, žurnalistų ir piliečių atstovus protestui prieš siekius politizuoti nacionalinį transliuotoją, kviečiame prisijungti ne tik mūsų asociacijos narius, bet ir visus norinčius prisidėti žurnalistus. Apie numatomus veiksmus visuomenę informuosime artimiausiu metu“, – akcentuoja asociacija.
Kaip skelbta, grupė „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, taip siekdama užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir, jos teigimu, didesnį skaidrumą.
Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Tiesa, dėl šio siūlymo šalies žurnalistai jau kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).